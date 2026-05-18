50人の恋人＝マイラブを持つ主人公・谷崎真奈美の周囲で、愛する男性たちが次々と殺害されていく奇想天外なストーリー展開で話題を集めている『多すぎる恋と殺人』（日本テレビ系）。本作で連続ドラマ単独初主演を飾り、異色の主人公・谷崎真奈美を魅力たっぷりに演じているのが森カンナだ。

参考：森カンナはすべてが“メロい”！ 『あやひろ』『めおと日和』など大活躍の2025年

怒涛の撮影の日々を送る彼女に、単独主演への率直な思いや、“マイラブ”という特殊な設定と自身との共通点、和気あいあいとした現場の裏話、そして本作を通して変化したという自身の恋愛観まで、たっぷりと語ってもらった。【インタビューの最後には、サイン入りチェキプレゼント企画あり】

『あやひろ』の反響と主演作へのプレッシャー

ーー本作が連続ドラマ単独初主演となります。『彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる』（MBS／以下、『あやひろ』）での反響も大きかったと思いますが、本作のオファーを受けたときの率直な心境はいかがでしたか？

森カンナ（以下、森）：率直にすごく嬉しかったですね。「私でいいんですか？」という気持ちもありましたけど、普通に嬉しい気持ちが大きかったです。『あやひろ』の反響については、ファンミーティングを開催できたり、新しく応援してくださるファンの方が増えたりしたので、本当にありがたいことだなと思っています。

ーー主演というプレッシャーは感じませんでしたか？

森：撮影が始まる前は「どうしよう、大丈夫かな」といろいろ思っていたんですが、いざ始まってみると、とにかく毎日が嵐のように過ぎ去っていくので……（笑）。プレッシャーを重く感じている伱もないくらいでしたね。朝から晩まで撮影が続いていますが、真奈美には本当にいろいろな側面があるので、演じていてすごく面白くて、毎日がとても楽しいです。

ーー「50人の恋人＝マイラブがいる」というかなり奇抜な設定ですが、台本を読まれたときの印象はいかがでしたか？

森：最初は「すごいキャラが生まれるぞ」という感じだったんですが、物語が進むにつれてどんどん深い人間のドラマに変わっていくんです。台本を読んでいてグッとくる場面もありますし、設定とは裏腹にいろんな側面が見えてくるドラマなので、視聴者の方もいろんな楽しみ方ができるんじゃないかなと思いました。

主人公・真奈美は「意外と自分に似ている」

ーー50人のマイラブという設定に対して、演じる上での抵抗感はなかったですか？

森：抵抗感はあまりなかったですね。真奈美って情に厚かったり、すごく“熱い女”なんです。私自身も結構そういうタイプで（笑）、自然と「真奈美だったらこう動くだろうな」という思考や行動パターンが自分の中に浸透してくる感覚があり、役作りにすごく困ったということはありませんでした。意外と自分に似ている部分を感じています。

ーー50人のマイラブそれぞれとの接し方や演じ分けは、どのように意識されているのでしょうか？

森：さまざまな年齢層の素敵な役者さんたちが来てくださるので、あまり頭でガチガチに「この人の前ではこうしよう」と決めることはないです。ただ、年上のマイラブには自然と甘えていたり、年下のかわいいマイラブにはお姉さんっぽくなったりと、相手の持つ包容力や雰囲気に引き出されて、自然と接し方が変わっている部分はありますね。

ーー相手のお芝居を受けて、現場で作り上げていく感覚なんですね。

森：そうですね。それこそ“2.5次元枠”の俳優さんが演じるマイラブも出てくるんですが、まるで舞台上で演じているかのように全身を使ってダイナミックに表現してくださって、とても刺激的でした（笑）。このドラマはシーンによって求められるものが全然違うので、事前にしっかりと考えていく日もあれば、まっさらな状態で行って「1回動いてみないと分からないな」という日もあります。

「みんなもっと自由に恋をしたらいいんじゃない？」

ーーマイラブたちとの撮影を通して、森さんご自身の価値観に変化はありましたか？

森：最初は「すごい設定だな」と思っていましたが、演じていくうちに、恋愛を全力で楽しんで、一人ひとりに本気で恋をしている真奈美ってすごく素敵だなって思うようになったんです。「みんなもっと自由に、型に縛られず恋をしたらいいんじゃない？」という前向きな気持ちになってきました（笑）。

ーーご自身は、演じる役柄に影響を受けやすいタイプなのでしょうか？

森：元々は「自分は役にあまり影響を受けないタイプだ」と思っていたんです。でも、真奈美のセリフを練習して日々吐き出しているうちに、「もしかして私って影響を受けやすいのかな？」と思い始めていて。振り返ってみると、自分では気づいていなかったんですが、無意識のうちに役に引っ張られているのかもしれません。

ーーお芝居がご自身の価値観も広げてくれているんですね。

森：そうですね。劇中で「10年後にはマイラブの文化が広まっているんじゃないの？」というセリフがあるんですが、結婚の形も多様化している今、本当にそういう未来が来るかもしれないなと。最近は恋愛離れをしている人も増えていると聞くので、このドラマを観て「そろそろ恋したいな」「恋って素晴らしいな」と思ってもらえたら嬉しいですね。そこはこの作品の伝えたいメッセージでもあります。

ーー共演者の方も多い現場ですが、撮影の雰囲気はいかがですか？

森：もうめちゃくちゃいいですよ！現場は和気あいあいとしていて、みんなでああでもないこうでもないと言いながら、いろいろなところで笑い声が起きているにぎやかな現場です。女友達3人組のメンバーも、カメラが回っていないメイクルームのときからずーっと喋っていますね（笑）。

ーー真奈美のバディ・黒岩壮馬を演じられる西垣匠さんの印象はいかがですか？

森：すごく素敵な役者さんです。真奈美に一生懸命ついてきてくれるというか、彼自身もすごく素直でまっすぐな方なので、ご一緒していてとても楽しいですね。

ーー現場では共演者の皆さんとどんなお話をされているんですか？

森：本当にくだらない話ばかりです（笑）。私、食べることが趣味なので、「どこのラーメン屋さんがおいしい」とか、そういう食の話が多いですね。“食の調査員”として、「どこかおいしいお店を知らない？」と皆さんに聞き込み調査をしていますね（笑）。

ーー役者としての今後の目標や、やってみたい役はありますか？

森：具体的に「こういう役をやってみたい」というのはあまりないのですが、これからも素敵な役や現場との出会いが、もっともっと広がっていけばいいなと思っています。素敵な監督や役者さんたちと出会い、一緒にお芝居を作っていきたいですね。そのためにも、まずは心身ともに健康に生きていかなきゃなと思っています（笑）。

ーー最後に、今後の物語の展開に向けて、視聴者の方へメッセージをお願いします。

森：ここから物語はさらに大きく動き出し、恋や疑いが交錯しながら、予想もできない展開が待っています。ぜひさまざまな視点で楽しみながら、最後までご覧いただけたら嬉しいです！（文＝玉置正義）