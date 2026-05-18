昨年１１月に大分市佐賀関（さがのせき）で住宅など１９６棟が焼損した大規模火災は、１８日で発生から半年となる。

当時、市消防局東消防署長として現場で陣頭指揮を執った定野浩之・消防監（５７）（現・おおいた消防指令センター長）が読売新聞の単独取材に応じ、緊迫した消火活動を明かした。（林尭志、森咲野花）

最大レベル態勢

「速報 大分市佐賀関で火災発生」。昨年１１月１８日午後６時半過ぎ、市内の自宅にいた定野さんは、火災の報告を職場から受けながら、テレビのニュース速報にくぎ付けになった。映し出されたのは、夜の町が赤く炎上する様子だった。

火災は、住民の７割が６５歳以上の高齢者という木造住宅の密集地域で発生した。当時、３０日間の降水量が３８・５ミリと平年の４割弱にとどまり、気象庁は前日朝から市内に強風注意報を出していた。

定野さんは携帯電話に連絡してきた副署長らに情報収集を指示し、自家用車で署に向かった。だが午後７時過ぎ、消火活動中の大隊長から「延焼が激しく、（火の勢いを）阻止できない状態です」と連絡が入った。市消防局は同３６分、最大レベルの態勢で臨む「第３出動」を指令した。

午後８時過ぎ、定野さんは署に到着。部下らと合流し、午後９時半頃、署から約２０キロ離れた現場に着いた。出火から４時間以上たっても、住宅街や周囲の山からは真っ赤な炎と黒煙が立ち上り、時折プロパンガスのボンベがはじけ飛ぶような音も響いた。

指揮本部のテントを張ることもできないほど風は強く、風向きも頻繁に変わった。「大量の火の粉が舞い、数十メートルの高さの火柱が、竜のように昇って渦を巻きながら横へ流れた。４０年近く火災現場を見てきたが、あれほど恐怖を感じたことはない」と定野さんは振り返る。

午後９〜１０時頃、消防の「延焼阻止線」を越え、延焼範囲が拡大した。放水は通常、火元を囲むように複数の隊員らを配置して行う。ただ、細い路地の両側に住宅が立ち並び、周囲の状況把握を難しくさせた。急な延焼で隊員らの退路が断たれる恐れもあった。資機材を積んだリヤカーすら通れない狭い道もあり、隊員らの負担は増加した。約２００本の消火ホースが熱で損傷し、使用不能となった。

延べ１０９０人出動

それでも隊員らは２４時間態勢で消火を続けた。発生から１７日目の１２月４日午後、火は約１・４キロ南東の無人島・蔦島（つたしま）を含めて完全に消し止められた。焼損面積は計約６万４０００平方メートルに上り、平成以降で国内最大規模の市街地火災となったが、出動した延べ１０９０人の隊員や消防団員に負傷者は出なかった。

一方、火元の住宅に１人で住む男性（当時７６歳）が亡くなった。読売新聞が情報公開請求で市消防局から入手した報告書などによると、男性宅に隣接する２軒の住宅はともに空き家だった。最初の１１９番は出火から約１５分後、約１００メートル離れた住民からで、既に初期消火は不可能な状態だった。

住民たちも、ホースで水をかけるなど消火に努めた。火災で自宅を失った女性（７６）は「火の勢いが強すぎて手に負えなかった」と話した。

定野さんは「現場は空き家に囲まれ、見通しも悪かった。空き家がなければもう少し通報は早く、初期消火もできたのかもしれない」と述べた。

市消防局は今年２月、火災原因について「暖房機器やたばこなどからの出火が考えられるが、物的証拠などがなく不明」と結論付けた。定野さんは「最善を尽くしたが、多くの住宅が焼失し、犠牲者が出たことは残念。同じような被害を繰り返さないよう、これまで以上に住民や関係機関と連携して地域の防災力を高めたい」と強調した。

空き家で消火活動困難に

総務省消防庁は、３月に公表した有識者会議の報告書で、大分市佐賀関の大規模火災の特徴として、木造住宅の密集や細い道路、空き家などを挙げ、消火活動を困難にしたと指摘した。

同庁は２０２２年、大規模火災につながる可能性がある商店街などの木造密集地を、「重点防火指導対象地域」に指定するよう全国の消防に通知した。４７都道府県で計４２３２か所が対象となったが、大半が住宅地の佐賀関は基準に該当せず、対象ではなかった。

同庁は報告書で、▽空き家の除去▽狭い道路の解消――といった対策を提案。佐賀関の大規模火災を受け、空き家などに対する火災予防の指針を策定し、全国の消防本部に通知した。（峰啓）