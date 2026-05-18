「バズりそう♡」「甘党さんは好き！」【ミスド】の「限定ドーナツ」に注目

新しい食感で話題を集めるドーナツが、【ミスタードーナツ】から再び登場。ここ数年、生ドーナツやマラサダなど、さまざまなドーナツが注目されていますが、今回の新商品のヒントとなったのは、台湾ドーナツなんだそう。そこで今回は、SNSでも話題の「限定ドーナツ」を紹介します。

ひと口食べて驚く新食感

4月27日より販売中の「サクぽふん ミルクシュガー」は、台湾ドーナツのように外はカリッと、中はふんわりな食感が特徴です。外と中で食感の違いが生まれる理由は、台湾ドーナツと同じように、ドーナツ生地にオリジナルの液をつけてから揚げているから。実食した@megumiko_maniaさんも、驚きの新食感に「これ、バズりそう」とコメントしています。

新商品のフレーバーは全2種類

今回の新商品のフレーバーは、全2種類。新食感の生地が楽しめるよう、生地の中にクリームなどは入っておらず、トッピングは表面にまぶしてあるパウダーシュガーのみ。「サクぽふん カスタードシュガー」では、表面にカスタードシュガーをたっぷりとまぶしてあり、カスタードのやさしい甘さを感じられそうです。

店頭で見つけたら要チェック

新商品と同じく、店頭でチェックしておきたいのが、予告なく登場する「ファンシードーナツ」です。「これ、甘党さんは絶対好き」と@megumiko_maniaさんが紹介する「ザクザクカスタードフレンチ」は、フレンチクルーラー生地でカスタードクリームをサンドし、表面にチョココーティング・チョコクランチ・シュガーをトッピングしたもの。限定商品の材料で定番商品が生まれ変わる、ファンシードーナツの魅力が詰まった一品です。

カリカリ・もっちりの食感が楽しい

2つ目のファンシードーナツは、「ポン・デ・ゴールデンストロベリー」。もっちり食感の「ポン・デ・リング」生地に、カリカリ食感のゴールデントッピングを組み合わせており、2つの食感の違いが楽しめる遊び心のあるドーナツです。

【ミスタードーナツ】で絶賛販売中の「サクぽふん」は、5月下旬までの販売予定となっています。ファンシードーナツは発売時期・終売時期ともに公表されないため、店頭で出合ったときがチャンス。話題の「限定ドーナツ」を探しに、ぜひ足を運んでみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる