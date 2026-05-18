◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、佐々木朗希投手（２４）も先発した敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、打者として出場した試合では、４月２７日（同２８日）の本拠地・マーリンズ戦以来１４試合ぶりで今季３度目となる１試合３安打を放った。試合前に２割４分７厘だった打率は２割５分８厘に上昇した。

エンゼルスの先発は右腕のロドリゲス。オリオールズで２４年に１３勝を挙げた実績があるが、右肘手術を受けたため２年ぶりのメジャー登板だった。２３年には本塁打を放ったこともあった大谷。初回先頭の１打席目は、中前安打を放ち、前日１６日（同１７日）の５打席目から３打席連続安打とした。

２点をリードした２回２死一、三塁の２打席目はチャンスだったが見逃し三振。最後は１度はボール判定だった外角高めチェンジアップがＡＢＳ（自動ボール・ストライク判定システム）によってストライクに覆る不運もあった。

２―０で迎えた４回の３打席目は、２死満塁で打席に立ち、初球を捉えて右翼へ２点適時打を放った。２試合連続の打点、直近４試合で３度目のマルチ安打となった。ドジャースは４回に打線がつながり、１イニングで５点を奪い、リードを７点に広げた。６点リードの６回１死走者なしの４打席目は３番手左腕・ファリスと対戦して見逃し三振を喫した。９回無死一塁の５打席目は右腕のジョンソンから左前安打を放った。

大谷は、前日１６日（同１７日）の敵地・エンゼルス戦では５打席目には結果的に敵失が重なって”ランニングホームラン”となった三塁打を放つと、６打席目にも満塁で走者一掃の適時二塁打を放った。１２日（同１３日）の本拠地・ジャイアンツ戦で１２試合、５３打席ぶりの７号を放ち、４試合連続安打と状態は少しずつ上向いている。前日１６日（同１７日）には２安打５打点をマークし、試合後の現地放送のインタビューでは「よくはなっているかなと思うので、引き続き頑張りたいなと思います」と手応えを口にしていた。

朗希は渡米後最長となる７回を投げ、４安打１失点、渡米後最多の８三振を奪い、２勝目の権利を持って降板した。