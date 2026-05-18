ハリウッドや世界で活躍するフランス人俳優のジャン・レノが19日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後後1・00)に出演する。



【写真】永遠とも思えるシブさ

現在、日本が初公演となる自身の半生を語る一人舞台で来日中。東京芸術劇場シアターウエストで24日まで公演し、その後7月19日まで北は宮城から、南は福岡まで全国で公演する。現在77歳の名優が今回、新たな挑戦として選んだのは日本での舞台。その理由とは？



自身の半生を舞台にしたのは「自分の歩みを子供達に伝えたかったから」と言うジャンは、3回結婚して47歳から14歳までの6人の子供がいる。離婚した元妻達とも仲良しだ、と笑うジャンの現在の妻は結婚20年になるゾフィアさん。実は、愛妻のゾフィアさんもスタジオに来ており、なんとテレビ初の夫婦共演が実現した！



モロッコ・カサブランカで生まれたジャンは、フランスで舞台俳優としてキャリアをスタートさせ、ハリウッドでも大活躍。ジャンが世界中を魅了したのは、孤独な殺し屋を演じた映画「レオン」だったが、今日は当時の裏話も語ってくれる!?世界的俳優ジャン・レノと黒柳が楽しいトークを繰り広げる。



（よろず～ニュース編集部）