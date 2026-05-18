落語家・柳家花緑が16日、自身のインスタグラムを更新し、祖父である五代目柳家小さんさんの思い出をつづった。同日は小さんさんの命日に当たる。



【写真】今でも「うまいねぇ」と聞こえてきそう！「あさげ」のCMに出演した小さん師匠

花緑は「祖父であり師匠である五代目柳家小さん（享年87） 亡くなって24年。命日5月16日」と説明を含めて前置き。「聞いてほしい話。お稽古してほしい噺。見てほしい物。一緒に行きたい場所。相談したいこと。報告したいこと。一緒に笑いたい、一緒に食事がしたい、一緒に日常を過ごしたい。今でもそう思います。だから、いつも師匠をイメージして語りかけてます。」と四半世紀近くが経過してもなお湧き上がるさみしさを吐露した。



さらに「生きていれば今年111歳。寿命が150年とか200年とかあったらまだ永谷園のCMもやっているかな。」とコメント。掲載したのは小さんさんが出演していた永谷園「あさげ」のCMの画像だった。



小さんさんは1974年に発売されたインスタントみそ汁「あさげ」のCMに出演。「うまいねぇ、これでインスタントかい?」と画面に向かって語りかけ、手軽な「インスタントみそ汁」市場の拡大に大きく貢献した。その後「ゆうげ」「ひるげ」も発売され、小さんさんは90年ごろまでCMに出演していた。



花緑は小さんさんの後を継いで2008年には「あさげ」のCMに出演した。インスタの最後には「大好きなおじいちゃま 有り難う御座います。」と尽きない感謝の思いを記した。



（よろず～ニュース編集部）