◇インターリーグ ドジャース―エンゼルス（2026年5月17日 アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）のエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。4月27日（同28日）のマーリンズ戦以来、今季3度目の3安打をマークした。

9回の第5打席もしっかりと球をとらえた。右腕ジョンソンのカウント2―2からのシンカーを逆らわずに左前へ運び、後続の安打で生還。2試合連続の2桁得点を呼んだ。初回はエンゼルス先発右腕ロドリゲスの1ボールからの2球目、95マイル（約153キロ）の外角球を完璧にとらえ中前へ運び、4回2死満塁では初球のカーブを右前へ2点適時打。この回5得点の猛攻につなげるなど、打線をけん引した。

大谷は16日の同戦で8回に右翼線三塁打、9回には二塁打といずれも適時打を放ち5打点を挙げ、4連勝に貢献し「いい流れできている。（自身の打撃も）良くなっていると思う。引き続き頑張りたい」と話していたが、その言葉通り、5月初の3安打以上となった。

試合前には花巻東の先輩でもあるエンゼルス・菊池とも談笑し、トラウトとはハグするシーンもあった。