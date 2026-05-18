可愛すぎるポメラニアンの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で15万3000回再生を突破し、「かんわいいぃぃぃぃ」「笑ってる…！！」「思ってる以上の笑顔」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：トリミング中の犬をお迎えに行った結果→ガラス越しに『ママだ』と気付いた瞬間…あまりにも尊い『表情』】

ガラス越しの笑顔にキュン♡

TikTokアカウント「poponchu1112」の投稿主さんは、ポメラニアンの『ポポ』ちゃんとの暮らしを紹介しています。ある日、投稿主さんは愛犬のポポちゃんをトリミングへ連れて行ったそうです。そしてお迎えの時間になり、お店へ向かうと、ガラス越しにトリミング中のポポちゃんの姿を発見。

大人しくお手入れしてもらっていたポポちゃんでしたが、ふと投稿主さんの存在に気づいたのだとか。すると、そのままピタッとこちらを見つめ始めたそうです。じーっと目を合わせてくる姿が可愛くて、投稿主さんも思わず足を止めてしまったといいます。

人間みたいな表情にホッコリ♪

さらに次の瞬間、ポポちゃんはにこ～っと笑顔を見せてくれたそうです。その表情があまりにも自然で、まるで人間みたいだったのだとか。大好きな投稿主さんを見つけて、思わず嬉しくなってしまったのかもしれませんね。

実はポポちゃん、普段から感情表現がとても豊かなわんこ。イタズラをしたときには“悪そうな顔”をしたり、眠っている最中には夢を見ながら尻尾をフリフリ振っていることもあるそうです。気持ちが全部顔や仕草に出てしまう姿がたまらなく愛おしく、見ているだけで自然と笑顔になってしまうポポちゃんなのでした♡

この投稿には、「見るからにテンション上がってて可愛いw」「動物って笑えないっていうけどこれは笑っとる」「保育園に迎えに行った時の我が子みたい」など、多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「poponchu1112」には、他にもポポちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「poponchu1112」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。