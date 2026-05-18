「おはしを正しくもつ」「自分で歯を磨く」「整理整頓をする」「ありがとうを伝える」…など、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』が発売された。

「小学校入学準備にぴったり」「生活の基本でありながら、これまでどう教えればいいのかわからなかったので助かる」「一生 使える知識やマナーが学べる 」など多くの口コミが寄せられている。

本書では、生活のきほんや言葉づかい、心の守り方、学校での過ごし方まで子どもたちの毎日に欠かせないテーマを幅広く網羅している。本記事では、その中から親が教えておくべきおやくそくを紹介する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

通学路で出会った不審な人物

「その話を聞いた瞬間、ぞっとしたよ……」

あるママさんから、小学1年生の息子さんの話を聞いた。

その日、息子さんは学校から一人で帰宅していたそうだ。

すると途中で、見知らぬ中年くらいの男性に声をかけられた。

「いま道に迷っていて困っているんだ。この辺の道に詳しい？お菓子をあげるから道案内をしてくれない？」

そう言って、その男性はコンビニの袋からお菓子を取り出したという。

息子さんは一瞬立ち止まったそうだ。だが、すぐに、「わかりません」と言って、そのまま歩いて帰ったらしい。

家に帰ってきたあと、ママさんが

「こわかったね……けどちゃんと断れてえらい！」

と言うと、息子さんはこう答えたそうだ。

「うん。でも、“通学路で、家族や先生以外に話しかけられてもついて行ったりしたらダメ”って言われているからさ」

息子さんは、「自分の身を守るとき」の具体的な方法を知っていたのだ。

子ども向けの防犯というと、「知らない人についていかない」がよく言われる。

もちろん、それも大切だ。

でも実際には、「不審者が話しかけている」場面にはさまざまなパターンがある。

そして意外と、危険な場面ほど、わかりやすく“怖く”話しかけられない。

優しそうにふるまう。困っているふりをする。「少しだけ手伝って」と頼んでくる。

子どもは、大人に頼られると、「助けなきゃ」と思ってしまうこともあるだろう。

だからこそ、“迷わないための具体的な基準”を普段から繰り返し伝えておくことが大切なのだ。

自分で自分を守れるようになろう

小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを学べる本『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』には、「自分で自分を守ろう」という項目がある。

・しらない ひとから おかしを もらわない。

・がっこうが おわったら まっすぐ いえに かえる。

・ともだちと いっしょに あんぜんで ひろい みちを とおる。

・だれと どこに いるかを おうちの ひとに かならず しらせる。 （『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』より引用）

子どもと親はいつまでも一緒にいれるわけではない。

“もしもの場面”で迷わないように、

小さなルールを、日常のなかで何度も確認しておくことが必要なのだと思う。