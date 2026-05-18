·ø¤¤ÉþÁõ¤Ë¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â°ì½Ö¤ÇÊÑ¿È¡Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇŽ¢²Æ¤ÎÉþÁõŽ£¤ò³°¤µ¤Ê¤¤¿Í¤¬»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëŽ¢¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñŽ£
¢£Âç»ö¤Ê¾¦ÃÌ¤Ç¡Ö¥Î¡¼¥Í¥¯¥¿¥¤¡×¤Ï¼ºÎé¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«
¤Ï¤¸¤á¤ÆË¬Ìä¤¹¤ë¼è°úÀè¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»Ãæ¡¢¤³¤ó¤ÊÌÂ¤¤¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ë½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡Ö¥¯¡¼¥ë¥Ó¥º¤È¤Ï¤¤¤¨½éÂÐÌÌ¤Î¾¦ÃÌ¡¢¥Î¡¼¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ç¡ØÀ¿°Õ¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¸í²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×
¡Ö¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÌÔ½ë¤Î¤Ê¤«¼«Ê¬¤À¤±¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄù¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µÕ¤Ë¶õµ¤¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤·øÊª¤Ë»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤«¡×
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤ÎÀµ²ò¡×¤Ï¡¢½½¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ïµ¤²¹¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ö¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄù¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¸À¸ì¤ò¼é¤ë¤³¤È¡£¤È¤³¤í¤¬¶áÇ¯¡¢¤½¤Îº¬ËÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¥Ó¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡Ö²Æ¤Î¿È¤À¤·¤Ê¤ß¹¶Î¬Ë¡¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö·¿¤ò¼é¤ë¤À¤±¡×¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ÏÀäÂÐNG
ºÇ¹âµ¤²¹¤¬40¡î¤ò¾å²ó¤ë¡Ö¹ó½ëÆü¡×¤¬¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤â¹¤¯¿»Æ©¤·¤¿¸½ºß¡¢²Æ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¦¥§¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÀµ²ò¤Ï1¤Ä¤Ë¹Ê¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö·É°Õ¤Î¼¨¤·Êý¡×¤â¡¢ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö·è¤á¤é¤ì¤¿·¿¤ò¼é¤ë¡×¤«¤é¡¢¡ÖÁê¼ê¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë´¶¡Ê²¹ÅÙ´¶¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¡×¤Ë¡ÈÀµ²ò¡É¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤¬º£¤Û¤É¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ôÇ¯Á°¤Ë¡¢É®¼Ô¤¬Âç¼ê³°»ñ·ÏIT´ë¶È¤Ë¤ª¶Ð¤á¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤é»Ç¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¶ä¹Ô¤ËË¬Ìä¤¹¤ë¤¿¤á¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤ÃåÍÑ¤Ç½Ð¶Ð¤·¡¢¤½¤Î³Ê¹¥¤Î¤Þ¤Þ¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ËÆ±ÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö²¿¡¢¤½¤ó¤Ê·ø¤¤³Ê¹¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÁê¼ê¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë´¶¤Ë¡¢¿È¤Ê¤ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë½ÅÍ×À¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÀµ²ò¤ËÉý¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¡×¤³¤½¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤òÇº¤Þ¤»¡¢µ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ë°õ¾ÝÌÌ¤Ç¥Î¥¤¥º¡Ê¸í²ò¤Î¸µ¡Ë¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»ä¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¡ÖÁê¼ê¤ËÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡×²Æ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¦¥§¥¢¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¾ö¤ó¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤Ë»ÅÉñ¤¨¤ë¡Ö¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¡×
¡ÖÁê¼ê¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë´¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬·É°Õ¡×¤È¤·¤Æ¤â¡¢½é¤á¤Æ¤ÎË¬Ìä¤Ç¤ÏÁê¼ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉþÁõ¤Ç¸½¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¯¤Ë¾¦ºà¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂ¦¡ÊÄó°Æ¤ËÉë¤¯Â¦¡Ë¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÌÔ½ë¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤«¤é¥Î¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Î¡¼¥Í¥¯¥¿¥¤¤Î·ÚÁõ¤ÇË¬Ìä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö·Ú¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸í²ò¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤äÄó°Æ¤ÎÃæ¿È¤È¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢³°¸«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖËÜÅö¤Î¼ÂÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Û¤É¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤³¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëºÇÅ¬²ò¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¾ì¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÃå¤³¤Ê¤·¡×¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Ã¥Á¥ê¤È¤·¤¿¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ë¡¢¿ÄÃÏ¤Î¤Ê¤¤·ÚÎÌ¤Ê¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¥·¥ï¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤²½³ØÁ¡°Ý¤Î¥µ¥Þ¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¾ö¤ó¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤Ë»ÅÉñ¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤ä¡¢¤ªÁê¼ê¤¬¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄù¤á¤¿·ø¤¤ÉþÁõ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥µ¥Þ¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ÇOK¡£°ìÊý¡¢¤ªÁê¼ê¤¬¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤äT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀÞ¤ê¾ö¤ß»±¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤Ë»ÅÉñ¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾õ¶·¼¡Âè¤ÇÁõ¤¤¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë´¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤ºîÀï¤È¤·¤ÆÍÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£ÆüËÜ¤Î¡Ö²Æ¤ÎÄêÈÖ¥·¥ã¥Ä¡×¤ÎÌÕÅÀ¤È¤Ï
¥µ¥Þ¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¡Ö¥Î¡¼¥Í¥¯¥¿¥¤¤Î¥·¥ã¥Ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬´Ù¤ê¤¬¤Á¤ÊÌÕÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄù¤á¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢¶ß(¤¨¤ê)¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¥Ü¥¿¥ó¥À¥¦¥ó¥·¥ã¥Ä¡Ê¢¨¶ß¤ÎÀèÃ¼¤ò¾®¤µ¤Ê¥Ü¥¿¥ó¤ÇÎ±¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥·¥ã¥Ä¡Ë¤¬ÌµÆñ¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¥¯¡¼¥ë¥Ó¥º¤ÎÉáµÚ°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥Í¥¯¥¿¥¤¡á¥Ü¥¿¥ó¥À¥¦¥ó¤Î¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÄêÈÖ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Éþ¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÀ®¤êÎ©¤Á¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¥Ü¥¿¥ó¥À¥¦¥ó¤Ï¥Ý¥í¶¥µ»¡ÊÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤ÎºÝ¤Ë¡¢É÷¤Ç¶ß¤¬´é¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¥Ü¥¿¥ó¤ÇÎ±¤á¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍ³Íè¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¸¤Ä¤Ï¡Ö¥Ü¥¿¥ó¤ÇÎ±¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÊø¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤³¤½¥ï¥Ê¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍ³Íè¤Î¥Ü¥¿¥ó¥À¥¦¥ó¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃåÃ¦²ÄÇ½¤Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥Ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¶ß¤Î¿ÄÃÏ¤Ï½À¤é¤«¤¤¤¿¤á¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¤È¤¤¤¦¼ó¸µ¤Î¡ÖÅÚÂæ¡Ê»Ù¤¨¡Ë¡×¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢Âè°ì¥Ü¥¿¥ó¤ò³«¤±¤¿¤È¤¡¢¼ó²ó¤ê¤Ç¡Ö¤¯¤Á¤ã¤Ã¡×¤ÈÉÔ¼«Á³¤ËÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¶ßÀè¤¬¥Ü¥¿¥ó¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¡¢À¸ÃÏ¤Î¤¿¤ï¤ß¤ÎÆ¨¤²¾ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¥·¥ã¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ë¶ßÀè¤¬¥Ô¥ç¥³¥Ã¤È¤À¤é¤·¤Ê¤¯¹¤¬¤ë¤Î¤âÌäÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¥¿¥ó¥À¥¦¥óÆÃÍ¤Î¤³¤Î¡ÖÎ©ÂÎ´¶¤ÎÊø²õ¡ÊÏÄ¤ß¡Ë¡×¤â¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤Ç¸í²ò¤ò¾·¤¯¸¶°ø¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥Î¡¼¥Í¥¯¥¿¥¤»þ¤Î¡Ö¥·¥ã¥ÄÁª¤Ó¡×2¤Ä¤ÎÅ´Â§
¤Ç¤Ï¡Ö¥Ü¥¿¥ó¥À¥¦¥ó¤ËÍê¤é¤º¡¢¥Î¡¼¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ç¤â¤À¤é¤·¤Ê¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¥·¥ã¥Ä¡×¤ÎºÇÅ¬²ò¤Ï²¿¤«¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÀ¸ÃÏ¤Î¥Ï¥ê¡×¤È¡Ö¶ß¤Î·Á¾õ¡×¤Î2ÅÀ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÖÀ¸ÃÏ¤Î¥Ï¥ê¡×¤Ç¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿°õ¾Ý
ºòº£¤Ï¥¢¥¤¥í¥ó¤¬¤±¤¬ÉÔÍ×¤Ê¡Ö¥Î¥ó¥¢¥¤¥í¥ó¥·¥ã¥Ä¡×¤ä¡¢¿½ÌÀ¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Î¥ó¥¢¥¤¥í¥ó¤Î¥Ë¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¡×¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ïµ¡Ç½Åª¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¥Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀ¸ÃÏ¤¬½À¤é¤«¤¹¤®¤Æ¡Ö¤Õ¤Ë¤ã¤Ã¡×¤È¤·¤¿Íê¤ê¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£
¥Î¡¼¥Í¥¯¥¿¥¤¤Î¤È¤¡¢À¸ÃÏ¤Ë¥Ï¥ê´¶¤¬¤Ê¤¤¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤ÎÂè°ì¥Ü¥¿¥ó¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤È¤Ï±ó¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾õ¶·¤òÈò¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¹âµé¤Ê¥³¥Ã¥È¥ó100¡ó¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëº®ËÂ¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»îÃå»þ¤äÅ¹Æ¬¤Ç¿¨¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥Ú¥é¥Ú¥é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖÅ¬ÅÙ¤Ê¹Å¤µ¡×¤¬¤¢¤ëÀ¸ÃÏ´¶¤Î¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¥Ü¥¿¥ó¥À¥¦¥ó¤ËÂå¤ï¤ë¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥«¥é¡¼¡×¤ÎÁªÂò
¶ß¤Î¼«½Å¤Ë¤è¤ë¡Ö¤¯¤Á¤ã¤Ã¡×¤È¤·¤¿Êø¤ì¤òËÉ¤®¡¢¥Î¡¼¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ç¤âÎ©ÂÎÅª¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¼ó¸µ¤òºî¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥«¥é¡¼¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥«¥é¡¼¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¶ß·¿¤Î¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¶ß¤È¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÖÂæ¶ß¡×¤È¤¤¤¦ÊÌ¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤Ï¤³¤ÎÂæ¶ß¤¬¤Ê¤¯¡¢¶ß¤«¤é¶»¸µ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢°ìËç¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ç¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÂè°ì¥Ü¥¿¥ó¤ò³«¤±¤ÆÃå¤¿¤È¤¡¢¡Ö¶ß¤Î¼«½Å¤Ç¼ó¸µ¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡×ÑÛ¤È¤·¤¿¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¶ß¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¤¬¤Ê¤¯¤È¤âV¥¾¡¼¥ó¤Ë°µÅÝÅª¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤È°Ò¸·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤Ï¡ÖÁêÂÐÉ¾²Á¡×¤ÎÀ¤³¦
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¡Ö¤³¤ì¤òÃå¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀäÂÐÉ¾²Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¤È¤¤¤¦¡ÖÁêÂÐÉ¾²Á¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Ü¥¿¥ó¥À¥¦¥ó¤òÃå¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤ä¡¢¡ÖÉþÁõµ¬Äê¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¹ÍÄä»ß¤«¤é°ìÊâÈ´¤±½Ð¤·¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î»ý¤ÄÇØ·Ê¤ä¡¢À¸ÃÏ¤ÎÊªÍýÅª¤ÊÆÃÄ§¤Ë¾¯¤·¤À¤±°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¸ÃÏ¤Î¥Ï¥ê´¶¤ÇÂÎ·¿¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤Ç¼ó¸µ¤Î¥Î¥¤¥º¤ò½üµî¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤ÆÁê¼ê¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë´¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥µ¥Þ¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÃ¦¤¹¤ë¤À¤±¡£¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¸«¤é¤ìÊý¤Î¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¡×¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Çö¼ê¤Îµ¨Àá¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤äÆâÌÌ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¡¢Àµ¤·¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇöÃå¤Îµ¨Àá¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Áê¼ê¤Ø¤Î·É°Õ¤È¼«¿È¤Î°Ò¸·¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¡ÖÂç¿Í¤Î¼ÂÍÑ¥ë¡¼¥ë¡×¤ò¡¢¤¼¤ÒÌÀÆü¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
----------
¿¹°æ ÎÉ¹Ô¡Ê¤â¤ê¤¤¡¦¤è¤·¤æ¤¡Ë
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¢Éþ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö
1979Ç¯ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÆüËÜÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤ò·Ð¤Æ2007Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤Ù5500¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÎÇã¤¤Êª¤ËÆ±¹Ô¤·¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£´¶À¤Ç¸ì¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆÈ¼«¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ç¸À¸ì²½¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹Ãå¤³¤Ê¤·¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£MENSA²ñ°÷¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø38ºÐ¤«¤é¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¡¼¥Ç¿Þ´Õ¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÃË¤ÎÉþÁª¤Ó¤¬¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù¡ÊÃÓÅÄ½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¢Éþ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö ¿¹°æ ÎÉ¹Ô¡Ë