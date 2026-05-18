あなたの話を小説にさせてください 第1回 パチンコで金がなくなると「ODで救急搬送」を繰り返す男性――急に病院に来なくなり……数年後、“街で見かけた姿”とは

あなたの話を小説にさせてください 第1回 パチンコで金がなくなると「ODで救急搬送」を繰り返す男性――急に病院に来なくなり……数年後、“街で見かけた姿”とは