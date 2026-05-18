こんな姿見たことない！女優イム・ジヨン、スイムウェア姿でみずみずしい魅力を最大限に披露

女優イム・ジヨンが、バリ島で完璧な美しさを披露し、ファンの視線を釘付けにした。

イム・ジヨンは最近、自身のインスタグラムを更新。

【写真】こんな肌見せは初めて！イム・ジヨン

キャプションには、英語で「美しいバリ島」という言葉とともに、異国情緒あふれる風景のなかで余裕を満喫している複数枚の写真を投稿した。

公開された写真のなかで、イム・ジヨンは夕焼けで赤く染まっていく幻想的なインフィニティプールを背景に、カメラを見つめて、明るい笑顔を浮かべている。

ドラマで見せている強烈で圧倒的なキャラクターの姿とは異なり、完璧なスタイルと健康的な美しさあふれるスイムウェア姿を披露して、感嘆を誘った。

（写真＝イム・ジヨンInstagram）

また、華やかなメイクなしでも輝く透明感ある肌と、清純でありながらもみずみずしいエネルギーが、人々のハートを射抜いている。

なお、イム・ジヨンはNetflixでも配信中のSBSドラマ『素晴らしき新世界』に出演中だ。劇中では、“資本主義のモンスター”である悪質な財閥チャ・セゲと、一触即発のロマンスを繰り広げる無名女優シン・ソリ役を演じている。

◇イム・ジヨン プロフィール

1990年6月23日生まれ。2011年に女優デビュー。2014年にソン・スンホン主演映画『情愛中毒』で一糸まとわぬ果敢な熱演を見せて、注目を集めた。以降、ドラマ『上流社会』（2015）、『吹けよ、ミプン』『テバク〜運命の瞬間（とき）〜』（2016）、映画『タチャ ワン・アイド・ジャック』（2019）などに出演。2022年12月公開のNetflix『ザ・グローリー〜輝かしき復讐〜』で主人公を苦しめる悪役“パク・ヨンジン”を演じて視聴者に深い印象を残し、注目度が急上昇した。