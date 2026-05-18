近隣で開催中のスポーツをふらりと観戦！ＳＯＭＰＯひまわり生命保険・久米康樹社長の休日の過ごし方

がん保険・医療保険・変額保険など各種保険商品やウェルビーイングサービス等で、「健康」「介護」「老後資金」をサポートする「ウェルビーイング応援企業」を標榜する。社長を務める久米康樹氏（54歳）の休日の過ごし方とは？

（撮影／西粼進也）

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社

代表取締役社長

久米康樹

72年、徳島県生まれ。95年、東京大学文学部卒業後、安田火災海上保険（現：損害保険ジャパン）入社。16年、ＳＯＭＰＯホールディングス介護・ヘルスケア事業部特命部長兼ＳＯＭＰＯケア取締役社長室長。24年、ＳＯＭＰＯひまわり生命保険取締役。副社長などを経て、25年４月より現職。

近隣で開催中のスポーツをふらりと観戦

休日を過ごすのに、しっかり計画を立てて、ということはあまりないですね。その日に思いついたことをすることが多い。よく行くのは、近隣のスタジアムなどでのスポーツ観戦です。

プロチームの試合にも行きますし、アマチュアスポーツ等の試合を見に行くこともあります。

前日や当日に調べて、ふらりと一人で行って観戦するのが好きです。高校野球や高校サッカー、高校ラグビーなどの地方予選によく行きます。いろんなスポーツをやっているんです。

案外、私のような年齢層の方々が、スポーツ好きで一人で来ていたりします。

学生スポ―ツの予選は負けたら終わりのトーナメント。負けた側の３年生は引退です。親御さんの応援にも熱がこもるし、最後の試合になるかもしれないわけですから、なんたって本人は必死。

この若い人が一生懸命、頑張っている姿を見ると、大きな元気がもらえます。若い子も頑張っている。自分も頑張らないと、と励みになるんですね。

新チームができたときの新人戦も面白いです。こちらは、とてもフレッシュなんです。アマチュアスポーツの観戦は昔からです。今は忙しくなって、行く回数は減っていますが、チャンスがあれば行きます。

私自身もサッカーを学生時代やっていて、社会人になってからも会社のサッカーチームに所属していました。休日に練習したり、リーグ戦に参加したり。

今でもかつてサッカーチームにいたメンバーが集まる機会があったりします。実は去年、50代以上の仲間でちょっとやってみよう、となったんですが、軽い肉離れを起こしてしまいまして。

普段から基礎運動をやっておかないと、ですね。

週末も夕食後は40分間のウォーキングが日課に

ほかに趣味といえば、歴史散策でしょうか。大学でも歴史専攻でした。といっても、出張に行って朝食前に時間があれば、近くの神社仏閣やお城に行ってみるくらいですが。

それと楽しみにしているのが、『ブラタモリ』『世界遺産』などの歴史に関するテレビ番組です。歴史番組をゆったりと見るのも、週末の楽しみの一つだったりします。

その他に、一人で朝６時から空いているファミリーレストランによく行くんです。ニュースを読んだり、翌週の予定に頭を巡らせたり。休日の朝一番って、頭が冴えていますから。

それから週末に限らないんですが、夕食後、40分間、家のまわりを歩くようにしています。毎日です。土砂降りでもなければ歩きますし、出張先でも同様です。

夜、食べたものを寝る前に少し燃やしておく。血糖スパイクの起こりそうな時間にちょっと歩いて血糖値をコントロールする。

６年ほど前に人間ドックを受けたあと、特定保健指導の方に生活習慣をもっと良くしようとアドバイスをもらいました。夕食のご飯の量を少し減らす。長続きする運動をする。

それで始めたのが、夕食後のウォーキングだったんです。

ご飯を減らした効果もあったのか、始めた頃は体重が４〜５kg落ちました。歩いていると、いろんな考えも浮かんだり、ポッと思い出したりして、これもいいと思いました。すぐにボイスメッセージでメモをする。

必ず行きますから、今では家族によく買い物を頼まれます（笑）。それもまたいいと思っています。

「ウェルビーイング応援企業」へ

大学を卒業して安田火災海上保険に入社しました。20代は営業を、30代は自動車保険の商品開発の仕事をしました。東日本大震災などもあり、この業界の存在意義を改めて痛感しました。

大きな転機になったのは、40代で新規事業となる介護事業に携わったことです。金融事業とは全く異なり、カルチャーショックを受けましたし、苦労もしました。ただ、大きな成長機会に繋がりました。

特に思い出深いのはコロナ禍の現場で働くスタッフが防護服を着て困難に立ち向かい続ける姿。従業員に対するリスペクトは今になっても大事にしています。

ＳＯＭＰＯひまわり生命は、２０１６年から「健康応援企業」というビジョンを掲げてきましたが、この４月から「ウェルビーイング応援企業」を打ち出しました。

健康、介護、老後資金という３つの不安をしっかり解消できる会社になること。人生のあらゆる場面でお客さまの豊かな人生や夢の実現をサポートしていきたい。

企業は社会のために存在するものですから、どんなバリューを届けているかが大事。職員はなんのためにここにいて、どんな価値を提供しているのか。その意識づけを常に行っていくことで、職員のモチベーションも高まっていくと考えています。

座右の銘は「困難から逃げない」です。私の年齢になって困難から逃げるということは、目の前の課題を次世代に先送りすることを意味します。これは絶対にやってはいけないと強く思っています。また、これまでいろんな経験をしてきましたが、困難から逃げずに、真正面からやったほうが気持ちがいい。これからも心がけていきたいです。

社長の月曜日

東日本大震災の際に痛感したのが、緊急連絡がしっかりつくことの大切さでした。以来、複数キャリアの電話を必ず常時、持つようにしています。

会社から支給される電話のほかに今、長く私用として愛用しているのがiPhone SEです。片手で操作がしやすいのがいい。急に思いついたメモなどは、こちらに入れます。しかも、ボイスメモで録音することが増えてきました。便利になりましたね。

午前4時から愛犬の散歩へ！キリンビバレッジ株式会社・井上一弘社長の休日の過ごし方