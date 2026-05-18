【難解略語】「CTS」が何の略か分かりますか？　日本の有名な空港…

突然ですが、「CTS」が何の略か知っていますか？

知ってたら空港マニア！

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「新千歳空港」でした！

CTSとは、北海道の玄関口として知られる「新千歳空港」のIATAコード（国際航空運送協会が定める3文字の空港識別コード）です。

新千歳空港は北海道千歳市と苫小牧市にまたがる形で位置しており、国内最大規模の空港のひとつです。国内線・国際線ともに充実した路線網を持ち、年間約2,000万人以上の旅客が利用する北海道最大のハブ空港として機能しています。東京（羽田・成田）をはじめ、大阪、名古屋、福岡など日本各地との直行便が多数運航されており、アジアをはじめとする国際線も多く就航しています。

空港のコード「CTS」は、旧称「千歳空港（Chitose Airport）」の英語表記に由来しています。現在の正式名称は「新千歳空港」ですが、IATAコードは旧来のCTSが引き続き使用されています。なお、近隣には航空自衛隊・陸上自衛隊が使用する千歳飛行場（IATAコード：SHB）も存在しています。

旅行や出張で北海道を訪れる際、航空券の検索や予約画面で「CTS」と表示されていることに注目してみてください！

次回の難解略語もお楽しみに！

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