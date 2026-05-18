小さな子どもが、お母さんのおなかの中にいたときの記憶、いわゆる「胎内記憶」。お母さんの胎内にいたときの記憶だけでなく、おなかに宿る前の「中間生記憶」や陣痛から誕生までの「誕生記憶」、前世の記憶「過去生記憶」などさまざまな種類がある。

【写真】障がいをもつ双子の子育てに奮闘していた関本さん。それぞれ「好きなこと」を見つけていった次男・泰輝さんと、長男・紘輝さん

アンケート調査によって数字に大きなばらつきがあるものの、およそ3割の子ども（3歳前後）が「胎内記憶がある」と答えたという報告例（※1）もある。

生まれる前は、温かくて気持ちのいいところにいた。水の中で泳いでいた。お母さんの声を聞いていた──。

突然、そんな不思議な話を子どもから聞いたら、どう思うだろうか。そんな非科学的な話はとても信じられない？ それとも、胎内記憶は存在しないという証明もできないから、もしかしたら「ある」のかもしれないと考える…？

大人でも、記憶に関連しているという海馬の働きや脳のメカニズムなどについて、すべてが解明されているわけではない。まして、幼児は脳の機能や言葉が著しく発達している最中だ。研究しようにも、倫理的な制約もある。エビデンスのあるデータを集め、科学的に検証するのは極めて難しい。

とは言うものの、胎内記憶について語る子どもは一定数存在するし、それを見聞きした経験のあるお母さんや保育士もいる。

近著『車いすとハイヒール』が話題となっている、脳性麻痺のある双子の息子を育てた京都在住の関本里絵さん（52）も、そんな体験をしたひとりだ。

かっかがいいなぁと思って見てた

関本さんが障がいをもつ双子の子育てに奮闘していた頃、突然、次男・泰輝さん（当時2歳）が胎内記憶について語り出したという。

「たいちゃん、かっか（母）がいいなぁと思って見てた」（泰輝さん）

「いつ見てたん？」（里絵さん）

「上からずーっと見てた」（泰輝さん）

「えっ？ 泰ちゃんが？」（里絵さん）

胎内記憶の話は耳にしたことがあったものの、関本さん自身はあまり信じないほうだった。それだけに、「うそっ!! そんなことホンマにあるの？」と驚き、泰輝くんに聞き直した。

「泰ちゃん、かっか（母）のお腹の中で何してたん？」（里絵さん）

「泳いでた。こうちゃん（兄）とケンカしてた」（泰輝さん）

「ケンカしてたんや（笑）」（里絵さん）

「急にピカーって、まぶしくなった」（泰輝さん）

「そうなんや!!（出産のときのことかな…？）」（里絵さん）

関本さんは、まだ何も理解できないはずの2歳の子が突然、話し出したのでビックリ。でも、同時に「自分の子どもがそう言うのなら、信じよう」と思ったのだとか。

「正直に言うと、当時、周囲からの言葉にモヤモヤしていました。励ましの言葉の奥底にある『障がいをもって生まれてきて、かわいそう』という気持ちを感じてしまって……。障がいを持って生まれると、子どもも母も、幸せではないんやろうかと思い悩んでいました」（里絵さん）

そんな苦しいときに、小さな息子からプレゼントされた思いがけない言葉。胎内記憶が科学的に解明されていようがいまいが、必死で子育てしている関本さんにはどうでもよかった。ただ信じるか、信じないかが重要だった。

「私を選んで生まれて来てくれた息子たちには、幸せいっぱいに成長して欲しい！ 絶対にそうしてみせると誓いました」（里絵さん）

「好きなこと」を見つけてあげたい

関本さんが子育て中に大切にしたのは、子どもたちそれぞれの「好きなこと」を見つけてあげること。

「たった一つでも、『好きなこと』があれば、毎日を楽しめるようになるはず。たとえ障がいを持っていても、イキイキと輝く人生になると思いました」

両手で2台の車いすを押し、いろいろな場所に出かけていき、多くの体験をさせた。和太鼓、ミニゴルフ体験、相撲観戦、映画鑑賞……。

母の思いが通じたのか、長男・紘輝さんも次男・泰輝さんも、一つどころか、たくさん好きなことを見つけ、果敢に挑戦を繰り返し、自分の世界を拡げていった。

そんな中で、泰輝さんは、特に音楽に強い関心を示した。2014年日本公開のディズニー映画「アナと雪の女王」の挿入歌「Let It Go〜ありのままで〜」のMay J.さんの歌声に感動し、自分も力の限り歌いたいと歌手になる夢を抱いたのだ。

母が探してきたミュージックスクールに通い、ボイス・レッスンを受け、スクール主催のライブにも参加。人前で歌う経験を経て、さらに「歌う人生」への憧れが強くなっていった。

最初に作った曲は、いつもそばにいてくれる母への思いを歌った「Myself」。

「いくつもの運命的な出会いやたくさんの人の応援のおかげで、泰輝は20歳でメジャーデビューを果たしました。親バカかもしれませんが、10歳の頃から夢に見ていた『歌う人生』を一生懸命に生きている泰輝は、その名の通り、輝いていると思います」

現在も、その熱唱と情熱的なパフォーマンスでたくさんのファンを魅了している車いすシンガー・関本泰輝さん。泰輝さんの歌を聞いた音楽プロデューサーから声がかかり、東京のテレビ番組にも出演し、活躍の場を広げている。

「好きなこと」がその人の人生を、時間を豊かにする。鮮やかに際立たせる。それを体現しているアーティストである。

親子のための不思議な仕組み

「二人の息子は、私にとって、何にも代えがたい大切な存在です。生まれ変わっても、二人の親になりたい」

と断言する関本さん。家事に、育児に、仕事にいつも前向きに頑張れるのは、泰輝さんの胎内記憶のエピソードに勇気づけられたところが大きいに違いない。

科学的には、あるともないとも断定できない、未解明の領域である胎内記憶。それは子どもから親に向けた「大好きだよ」「ここにいて、幸せだよ」というメッセージであり、「子どもに選んでもらった」ことに親が喜びと誇りを感じ絆が深まる「親子の不思議な仕組み」の一つなのかもしれない。

（※1）胎内記憶保有率調査の比較

◆取材・文／ひだいますみ（スタジオ・ペンネ）