佐々木朗希の苦闘が続いている。5月11日（日本時間12日）のジャイアンツ戦では6回途中6安打3失点で降板して勝敗はつかず。今季はここまで7戦に登板して1勝3敗、防御率は5.88だ。スポーツ紙デスクが言う。

「球速は今季最速タイをマークして変化球のコントロールもよかったが、1点リードの6回に3連打を浴びて追いつかれた。今季のQS（クオリティスタート）は１試合だけ。それでもローテーションを外れないので、地元メディアでは批判的な声に加え、入団時に何らかの"密約"があったとする見方も根強くある」

オープン戦も防御率15.58だった佐々木だが、ローテに残る理由についてメジャーに詳しいスポーツジャーナリストの友成那智氏はこう語る。

「球団オーナーのマーク・ウォルター氏の"先発として育てる"という意向は大きいと考えられます。昨年の日本開催の開幕シリーズの時、オーナーと佐々木が一緒に当時の石破（茂）総理を表敬訪問したこともあり、先発として一人前にしたいという思いがあるのではないか。

先発限定とかマイナーに落とさないといった内容が契約に含まれるという話ではないでしょう。ピッチャーの育成力に定評があるドジャースとしてのプライドもある。ただ、メジャーの先発の平均防御率は4.00前後ですから、本来ならとっくにマイナー落ちの数字。特別扱いと言われても仕方ない」

中継ぎやクローザーに佐々木を起用してはどうか

それでも、「佐々木には悪運の強さがある」と友成氏が続ける。

「今季のドジャースはエースのブレイク・スネルが開幕から負傷者リスト（IL）入り。当初、スネルの復帰時に外れると見られた6番手扱いのジャスティン・ロブレスキーが開幕から５連勝して、外れるのは佐々木かエメット・シーハンと見られていた。それがスネルの復帰時に今度は入れ違いでタイラー・グラスノーがIL入り。そもそも、昨年と違って開幕から大谷翔平が投げており、二刀流の負担軽減で6人ローテとなっているために佐々木は6番手の先発で投げられています」

さすがにグラスノー復帰時に防御率5点台ならローテを外されるものと見られているというが、その一方でドジャースでは新戦力のクローザーのエドウィン・ディアスが右肘の遊離体除去のためIL入りし、中継ぎのアレックス・ベシアも打ち込まれている。

「代わりに中継ぎやクローザーに佐々木を起用してはどうかという声が出ている。リリーフやクローザーはハイファーストボールとスプリットだけでやっていけるし、実際に昨年もある程度成功している。昨年同様、マイナーに落として調整したうえで、リリーフに回す可能性はあります」（前出・友成氏）

世界一の球団で望み通りの活躍の場を得るのは、やはり険しい道となる。

※週刊ポスト2026年5月29日号