「ホワイトカラー激余りの社会到来」…日本がこうなってしまった「根本的な原因」

タブレット注文やロボット配膳、無人レジが普通の光景になった。働くシニアや外国人も日常的に見かける。それでも人手が不足する謎を解く。

「再雇用の上限が75歳」の会社も現れている

「介護や建設の現場で顕著ですが、日本人の労働者はものすごく高齢化しています。50代や60代が主力で、40代は若手、20〜30代は皆無といった状況になっています。

介護現場などでは求人に70代が普通に応募してくることもあります」（ジャーナリストの室橋裕和氏）

労働者の高齢化が著しい。'25年の65歳以上の就業者数は男女計943万人に上り、22年連続で増加。65歳〜69歳の就業率は実に54・5％と、2人に一人が働いており、70歳まで働くことが当たり前の社会となった（総務省統計局「労働力調査」）。

スーパーやホテル、あるいは工事現場で働くシニアはもはや日常的な風景となった。読者にも、いわゆる「定年」を迎えた後も働いている人は多いだろう。かつては隠居していたはずの70歳まで働かされる―いったいなぜこんなことになってしまったのか。

'19年に「老後資金2000万円問題」が話題になったが、当時と比べても高齢世帯の家計は苦しい。物価は大幅に上昇しており、かつ年金は物価上昇率より増えないのだから、生活が楽になるはずもなく、年金を受給する年になっても働かざるを得ない。

政府も65歳までの雇用確保を義務化するとともに、70歳までの就業機会を提供するよう努力義務を課している。

なぜ人手不足なのか

率先して対応する企業もある。外食・宅食サービス大手のワタミは昨年、定年を65歳に延長し、再雇用も上限を75歳まで引き上げた。

労働経済が専門の法政大学教授・山田久氏が言う。

「再雇用に応じるなど、シニア層が比較的良い条件や高い給料で働こうと思うと、どうしても会社の都合に合わせた硬直的な働き方を求められます。要は現役時代と似たような労働をさせられるのです。

ところがシニア層は、体力的に長くは働けません。私も60歳を超えていますが、若い頃と同じように働いていたら体を壊してしまいますよ」

再雇用に応じない場合、働いて生活にゆとりが欲しいシニアが職を見つけるのは容易ではない。山田氏が続ける。

「シニア層にも、タイミーなどのスポットワークが広がっています。ただ、自由に働けるスポットワークの多くは給料が低くて安定していません。老後の蓄えが少ない方だと、死ぬまで不本意な形で働かなければいけない状況に陥ってしまう可能性もあります。再雇用かスポットワークかの二択ではなく、そこそこの金額でシニア層が自分の能力を活かせる仕事が増えていくことが、働く側にも雇う側にとってもよい結果につながると思います」

一方で、これだけシニア層が働いているにもかかわらず、多くの業界から「人手が足りない！」と悲鳴に似た叫びが聞こえる。日本人の働き方に詳しい千葉商科大学教授の常見陽平氏が原因を分析する。

「生産年齢人口（15〜64歳）は減っていますが、65歳以上で働く人は増えています。それでも人手不足が生じるのは『必要な場所に人がいない』というミスマッチが大きいからです。この背景には、社会の高学歴化があります。大卒者が増えたことで、肉体労働に従事する人が相対的に減っています。ネット通販が普及したことで物流の需要が急速に高まり、人手が足りていません。また、進学や就職で地方から都会に若者が流出する問題もあります。結果として大企業には人が集まり、中小企業や地方では人手が足りないという構造的なミスマッチが起きているのです」

ホワイトカラーはこんなに余っている

数字を見ればわかりやすいだろう。左表は公共職業安定所（ハローワーク）における職種ごとの有効求人倍率の上位と下位を抽出したものだ。有効求人倍率とは、企業からの月間の求人数を求職者数で割った数字で、求人と求職の数が同じなら1倍となる。求人のほうが多ければ1倍を超えて数字が大きくなり「人手不足」、求職のほうが多ければ1倍よりも小さくなり、「人余り」な職種と言える。

雇用ジャーナリストの海老原嗣生氏が解説する。

「従来、大卒者が担っていたような一般事務や会計事務といったホワイトカラーの職では、どれも有効求人倍率は低くなっています。一方で建設や土木、工事、介護といった現場職は倍率が高くなっている。人材が余っているのは明らかにホワイトカラーで、これからは、とりわけ単純事務職で一生仕事をしていくのは難しいでしょう。

このように労働市場が二分化し、大卒者以外が従事することが多い建設、製造、飲食、介護、流通、宿泊などの現場人材は絶望的に足りない時代になっています」

こうした職業の担い手となっているのが、外国人労働者だ。

【後編を読む】「ニッポンは給料が安すぎる。さよならです」外国人労働者も逃げて行ってしまうこの国の「労働現場の実情」

「週刊現代」2026年5月25日号より

【つづきを読む】高市政権の誤算…「外国人労働者」に頼らざるを得ない「労働現場の実情」