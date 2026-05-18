Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴、衝撃の“水中動画” ファン騒然「お胸の揺れが…」「ぷるんぷるんしている」
“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が17日、自身のインスタグラムを更新。衝撃の水中動画をアップした。
【写真】お胸の揺れが…三田悠貴、衝撃の“水中動画”
三田は、動画を添えて「山と田んぼ見ながらゆっく〜りのんび〜り温泉浸かってボーーッとしてきた。念願のスペーシアXも乗りました。田舎ええな〜」と紹介。ファンからは「お胸の揺れがすごい」「破壊力すごい」「ぷるんぷるんしている」などといった感想が寄せられている
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。
【写真】お胸の揺れが…三田悠貴、衝撃の“水中動画”
三田は、動画を添えて「山と田んぼ見ながらゆっく〜りのんび〜り温泉浸かってボーーッとしてきた。念願のスペーシアXも乗りました。田舎ええな〜」と紹介。ファンからは「お胸の揺れがすごい」「破壊力すごい」「ぷるんぷるんしている」などといった感想が寄せられている
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。