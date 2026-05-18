おしゃれなブックカバーの”柄“に見覚え…？ 「これだけ持って公園に行くのがいい」可愛いリメイク術
おしゃれな紙袋を再利用して作られた、取っ手付きのブックカバーの写真がThreadsなどのSNSに投稿され、大きな反響を呼んでいる。無糖きな子さん（＠kinako_unsweetened）が「紙袋で雑なブックカバー作るの好きなんだけど、公園とかにこうやって本だけ持って歩いていくのに良さそうなのできた」という言葉とともに投稿したこの写真には、3.7万件のいいねが集まった。本を持ち歩くのが楽しくなるユニークなリメイクアイデアについて、投稿主の無糖きな子さんに話を聞いた。
【画像】おしゃれな柄の正体は…？ 生まれ変わる瞬間のブックカバー
――紙袋でブックカバーを作るようになったきっかけや、「これはカバーにしたら絶対かわいい」と思った最初の一枚について教えてください。
「いつもブックカバーを作る時は紙袋の取手を外すのですが、ふとこれを取らなかったらどんなものが出来るんだろうと思いついたのが最初でした」
――今回のお写真にはタータンチェック柄やライトブルーの紙袋が使われていますが、ブックカバーにする紙袋を選ぶときに重視しているポイント（柄、紙の質感、サイズ感など）や、お気に入りのブランド・ショップ袋があればぜひお聞かせください。
「紙袋の質が硬すぎると扱いづらいので、分厚くても柔らかいものを選ぶようにしています。ペラペラの薄い袋でも、くしゃっとする感じが好きなので使うようにしています。できるだけ折り目が本に被らないサイズ感のものを選んでいます」
――投稿では「雑な」と謙遜されていますが、実際に作るときのこだわりや工夫している手順、逆に「ここは雑でいい」と割り切っているポイントがあれば具体的に教えてください。
「柄の位置などはこだわりますが、ブックカバーの内側などの見えにくい部分の出来は特に気にしないようにしています。取手をつける場合は取手だけは頑丈に貼り付けないと本が落ちる可能性があるのでそこだけは気をつけています」
――「公園に本だけ持って歩いていく」という過ごし方がとても素敵ですが、外で読書をするときのお気に入りの場所や、紙袋ブックカバーをつけて持ち歩いたときの周囲の反応で印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
「公園のベンチや大きめの広場の木陰がお気に入りです。周囲は可愛いとか、本を人に貸したりプレゼントしたりする時に作ると楽しそうだし良さそうと言う人もいました」
――紙袋でブックカバーを作るようになったきっかけや、「これはカバーにしたら絶対かわいい」と思った最初の一枚について教えてください。
「いつもブックカバーを作る時は紙袋の取手を外すのですが、ふとこれを取らなかったらどんなものが出来るんだろうと思いついたのが最初でした」
――今回のお写真にはタータンチェック柄やライトブルーの紙袋が使われていますが、ブックカバーにする紙袋を選ぶときに重視しているポイント（柄、紙の質感、サイズ感など）や、お気に入りのブランド・ショップ袋があればぜひお聞かせください。
「紙袋の質が硬すぎると扱いづらいので、分厚くても柔らかいものを選ぶようにしています。ペラペラの薄い袋でも、くしゃっとする感じが好きなので使うようにしています。できるだけ折り目が本に被らないサイズ感のものを選んでいます」
――投稿では「雑な」と謙遜されていますが、実際に作るときのこだわりや工夫している手順、逆に「ここは雑でいい」と割り切っているポイントがあれば具体的に教えてください。
「柄の位置などはこだわりますが、ブックカバーの内側などの見えにくい部分の出来は特に気にしないようにしています。取手をつける場合は取手だけは頑丈に貼り付けないと本が落ちる可能性があるのでそこだけは気をつけています」
――「公園に本だけ持って歩いていく」という過ごし方がとても素敵ですが、外で読書をするときのお気に入りの場所や、紙袋ブックカバーをつけて持ち歩いたときの周囲の反応で印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
「公園のベンチや大きめの広場の木陰がお気に入りです。周囲は可愛いとか、本を人に貸したりプレゼントしたりする時に作ると楽しそうだし良さそうと言う人もいました」