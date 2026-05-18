洋菓子店を営むAさん（35歳・男性）は、事業が軌道に乗ったことで老後資金の準備を考え始めました。しかし、立ち上げ当初の資金が苦しい10年間、「国民年金」を未納にしており、「NISAで挽回しよう」と焦ります。実は、経営者が会社員と同じ感覚でNISAを優先すると、万が一の際に思わぬ落とし穴にはまる危険性があります。本記事では、経営者が知っておくべき「資産防衛の鉄則」について、1級FPの桐山昌也氏が解説します。

「NISAで挽回するしか…」年金未納に焦る35歳経営者

「独立したてのころは、明日の材料費を捻出するだけで精一杯でした」

Aさん（35歳・男性）は、25歳で独立し、洋菓子店を立ち上げました。地道な苦労が実を結び、ここ数年はSNSでの口コミ効果もあって業績は絶好調。ようやく経営が軌道に乗り、手元にまとまった資金が残るようになりました。

しかし、資金的な余裕が生まれてふと立ち止まったとき、大きな不安がAさんを襲いました。

「若いころから余裕がなくて、お恥ずかしい話、国民年金はずっと未納でした。自分の老後には、公的年金がほとんどないのではないか……？」

危機感を抱いたAさんは、「今から挽回するためには、未納の年金は諦めて、最近話題のNISAを満額やったり、民間の個人年金保険などにたっぷり加入して運用したりしたほうがいいはず」と決意します。

会社員とは異なるルール…経営者が知っておくべき「資産差し押さえ」のリスク

しかし、老後の資金形成について調べていくうちに、Aさんは会社員と経営者では「資産防衛」の絶対ルールが違うという現実に直面しました。

独立して事業を営む経営者には、特有のリスクが存在します。それが「事業失敗による財産差し押さえ」です。万が一、事業が傾き自己破産などを余儀なくされた場合、NISA口座の株式や、民間の生命保険（解約返戻金）は、全額差し押さえの対象となります。

老後のためにNISAで積み上げた数千万円が、事業のつまずきとともに一瞬で消え去ってしまうのです。

だからこそ、経営者の老後資金は「法律で差し押さえが禁止されている場所（＝年金受給権）」で作るのが絶対の鉄則だと知ったAさん。

「でも、過去10年の未納分はどうにもならないですよね……」

年金の仕組みをさらに調べたAさんは、手続きを放置した「未納」と、正式な手続きを踏んだ「免除・猶予」の決定的な違いに愕然とします。

もし苦しい時期に「免除」や若年者向けの「納付猶予」を申請していれば、過去10年前まで遡って追納ができ、現在の利益で一気に年金を満額に近づけることができました。さらに全額免除であっても、将来の年金額には1/2が国費から反映されます。

しかし、ただの「未納」にしてしまうと、遡って追納できるのは「直近2年分」のみ。残りの8年間は白紙となり、1円も反映されません。

「もっと早く知っていれば……」

Aさんは後悔の念に駆られながらも、まずは現在の利益で直近2年分（約43万円）を一括で納める決断をしました。全額が社会保険料控除となり、今年の税金を大きく減らしながら将来の年金額を即座に引き上げられるからです。

「実質利回り」で考える、国民年金を払った場合の損益分岐点

Aさんのように過去2年分を追納し、来年36歳から60歳までの24年間、さらに「任意加入」で65歳までの5年間、きっちり納付したとします。最新の2026年度基準（年金満額約84万円、月額保険料1万7,920円）で計算してみましょう。

直近2年の追納分と、これからの29年間で支払う保険料総額の合計は約667万円です。これに対し、受け取れる年金額は年間約65万円（一生涯）となります。

国民年金の保険料は「全額が社会保険料控除」です。所得税・住民税の合計税率を30％と仮定すると、667万円を支払うことで「約200万円の税金が安くなる」計算になります。

実質的な手出し（コスト）は約467万円に下がり、毎年約65万円が入ってくるため、「受給開始からわずか約7年（72歳）」で元が取れます。さらに月額400円の「付加年金」を上乗せすれば、増額分はたった2年で回収可能です。

拠出した時点で30％のリターン？「iDeCo」と「小規模企業共済」の節税効果

年金のベースを作ったうえで活用すべきは、差し押さえ対象外の「iDeCo」と、貸付制度があり事業の資金繰りにも使える「小規模企業共済」です。

個人事業主の特権として、iDeCoは年間最大81.6万円、小規模企業共済は最大84万円、合計で「年間165.6万円」まで拠出可能です。これらも全額所得控除になるため、税率30％の人が満額拠出すれば年間約50万円もの税金が安くなります。

これは投資の世界でいえば、「資金を拠出したその瞬間に、ノーリスクで30％の運用利回り（リターン）が確定した」のと同様の節税効果を持つ、まさに制度の大きな恩恵です。NISAには、拠出時のこの節税効果がありません。

「でもiDeCoは将来受け取るときに課税されると聞きました」と心配する人がいますが、実はAさんの場合はそれが有利に働きます。

iDeCoや小規模企業共済を年金形式で受け取る際、「公的年金等控除」という非課税枠が使えます。Aさんは過去に未納期間があるため、将来もらえる国民年金額が満額の人よりも少なくなります。

つまり、公的年金等控除の枠に大きな「空き」が生じるため、iDeCoで積み立てた資金をその空き枠にスッポリと収めやすいです。

「退職所得控除」が使える一時金受け取り（一括）と「公的年金等控除」が使える年金受け取りをうまく併用すれば、非課税で受け取れる可能性が高いのです。

NISAは最後でいい…FPが教える「経営者の資産防衛」

業績がよいときほど「攻め」の運用に目を奪われがちですが、本当に必要なのは以下の順番です。

1. 直近2年の未納分を追納し、国民年金（＋付加年金）でベースを作る

2. iDeCoと小規模企業共済で、拠出時の節税効果を得つつ、差し押さえられることのない老後資産と資金繰りのカードを確保する

3. 「守り」を完成させたうえで、余剰資金でNISAを活用する

「未納だった過去」という弱点すらも、非課税枠という「強み」に変える。これこそが、専門家がおすすめする、経営者の未来を守り抜く賢明なマネープランなのです。

桐山 昌也

株式会社ライトオブライフ

代表／1級ファイナンシャル・プランニング技能士