山下美夢有は猛追及ばず3位 原英莉花16位、渋野日向子47位 L・ウォードが逃げ切りで通算2勝目
＜クローガー・クイーンシティ選手権 最終日◇17日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞米国女子ツアーは、最終ラウンドが終了した。
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単独首位から出たイングランドの22歳、ロティ・ウォード（イングランド）が、4バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「69」と伸ばし、トータル12アンダーで優勝。昨年7月の「ISPS HANDA スコットランド女子オープン」に続き、ツアー通算2勝目を手にした。トータル10アンダーの2位にユ・ヘラン（韓国）が続いた。首位と8打差の16位から出た山下美夢有が、最終日に猛追。7番パー5でのイーグルや、14番からの4連続バーディなど今季自己ベストの「64」をたたき出し、トータル9アンダー・3位で大会を終えた。6バーディ・2ボギーの「66」で回った原英莉花が、トータル3アンダー・16位タイでフィニッシュ。竹田麗央は2バーディ・5ボギーの「73」と落とし、トータル2アンダー・21位タイで4日間を終えた。西郷真央は2つ伸ばしてトータル1アンダー・30位タイ、吉田優利がトータルイーブンパー・33位タイ。前日「74」と苦しんだ渋野日向子は4バーディ・3ボギーの「69」で、畑岡奈紗と並ぶトータル2オーバー・47位タイで4日間を終えた。「68」の櫻井心那がトータル3オーバー・54位タイという結果になった。今大会の賞金総額は200万ドル（約3億1500万円）。優勝したウォードには30万ドル（約4700万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最終ラウンドの成績
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