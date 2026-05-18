テリー伊藤、21年前のトヨタ“最高級セダン”購入 走行6.6万キロ・程度極上「新車のようです」 20万円以上“値切り”も
演出家のテリー伊藤（76）が、18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。新たな愛車を購入したことを報告した。
【動画】テリー伊藤が購入した、21年前のトヨタ“最高級セダン”の全貌＜前編・後編＞
埼玉の自動車販売店を訪れたテリーは、盟友・井倉光一に「買っちゃったんです」と報告。「こちらです」と早速紹介すると、そこには白のトヨタ『セルシオ』が。実は3月に公開された動画で見て気に入っていた1台で、2005年式、4.3リットルの“ラストセルシオ”（最終型）という同車は、21年前のモデルながら走行距離6万6000キロと低走行。3月の動画では、支払総額145万円だった価格を120万円まで“値切って”いた。
井倉の運転で早速試乗してみると、「全然いいですね。 いいですね、このセダンの乗り味は」「素晴らしい良い車。さすがセルシオ」「気持ちのいい車です」と称賛。内装の作りの良さも褒め、「新車のようです」と絶賛した。
井倉は「これやっぱテリーさん大正解。買っといてよかったです」と褒めたたえ、テリーも「乗ります！」と意気込んだ。
【動画】テリー伊藤が購入した、21年前のトヨタ“最高級セダン”の全貌＜前編・後編＞
埼玉の自動車販売店を訪れたテリーは、盟友・井倉光一に「買っちゃったんです」と報告。「こちらです」と早速紹介すると、そこには白のトヨタ『セルシオ』が。実は3月に公開された動画で見て気に入っていた1台で、2005年式、4.3リットルの“ラストセルシオ”（最終型）という同車は、21年前のモデルながら走行距離6万6000キロと低走行。3月の動画では、支払総額145万円だった価格を120万円まで“値切って”いた。
井倉の運転で早速試乗してみると、「全然いいですね。 いいですね、このセダンの乗り味は」「素晴らしい良い車。さすがセルシオ」「気持ちのいい車です」と称賛。内装の作りの良さも褒め、「新車のようです」と絶賛した。
井倉は「これやっぱテリーさん大正解。買っといてよかったです」と褒めたたえ、テリーも「乗ります！」と意気込んだ。