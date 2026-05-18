“今まで知らない”玉川徹氏、羽鳥慎一アナへ感謝 京都2人旅を終えてコメント・視聴者へメッセージ【全文】
『羽鳥慎一モーニングショー』などの玉川徹氏が、羽鳥慎一アナウンサーと共に、18日と25日放送のBS朝日『あなたの知らない京都旅』（毎週月曜 後9：00）に出演する。
【写真】玉川徹氏＆羽鳥慎一アナ、ミシュラン三つ星の京料理の名店へ
今回、朝の情報番組でおなじみの名コンビが、スタジオを飛び出し、旅に出る。玉川氏が10年にわたり番組で共演してきた羽鳥アナへの感謝の思いを込めた“ご接待旅”で、テーマは「新しい京都・古い京都・私の京都」。京都大学在学中に6年間を過ごし、現在も取材でたびたび訪れるなど、京都にゆかりが深い玉川氏が、自ら選んだ場所へ羽鳥アナをいざなう。
■羽鳥慎一・玉川徹 コメント
――今回の「京都旅」は、玉川さんが羽鳥さんをもてなすというテーマでした。2日間の旅を終えた感想は？
玉川「今回のオファーをいただいたときに『接待の旅にしよう』と提案したのは僕なんです。僕の中には羽鳥さんに対する感謝の気持ちがあるんですが、お礼として伝えたことはなかった。だから、この機会に“接待”という形で感謝を伝えられたらいいんじゃないかって思いました。では何をすれば接待になるかと考えると、やっぱり僕が本当にいいと思ったものを紹介しようと。本当においしいと感じたものや、泊まってよかったと思える宿など、自分が納得したものをおすすめする。これは番組づくりも同じで、『羽鳥慎一モーニングショー』でも、常に本当に面白いと思ったものを伝えることを大事にしています。それが結果的に視聴者に伝わると思っていますし、そういう意味でも今回は同じで、自分が本当にいいと思ったものを羽鳥さんに紹介するという旅でした」
羽鳥「玉川さんの、特に学生時代の思い出に触れられたのはすごくよかったですね。やっぱりモーニングショーのときの玉川さんは大変なんですよ。批判的な視点を持って発言されていて、時間も限られている中、厳しいことも言われていて。でも、そこを離れると本当にいい方なんです（笑）。そんな人の学生時代を知ることができて、今まで以上にモーニングショーの2時間以外の玉川さんが好きになりました」
――今回の旅で感じた発見や気づきを教えてください。
玉川「例えば『京都府立植物園』は、学生時代に花見をした場所として訪れたのですが、実際に行ってみると、桜はきれいだし、また新しい発見もありましたし。やっぱり現場に行くと、必ず何か見つかるものだと思いましたね。それから、羽鳥さんのテンションが上がるポイントは、僕とはやはり違うなとも思いました」
羽鳥「全然違いましたね。私は池田屋跡地が一番テンション上がりました。あの池田屋事件があった場所ですから！今回の旅では、京都の歴史と玉川さんの歴史、その両方を知ることができてとても面白かったですね」
―― これまでの京都と、今回の旅で感じた京都の印象に違いはありましたか？
玉川「京都には6年住んでいましたが、若い頃は、今になって感じる“京都の価値”に全然気づいていませんでした。歴史の重みの中に京都らしさがあると思うのですが、当時は別のことにばかり気を取られていて、興味がなかったんです。もったいないことをしたなって…。今回の旅で改めて自分の興味の向く先が若い頃とはまったく違っているなと感じました」
羽鳥「年齢を重ねると、見方が変わってきますよね。私自身は京都に住んでいたわけではありませんが、修学旅行で来た当時は正直、こんなに素晴らしい街だって思いませんでした。その後も何度も訪れていますが、それでもまだ知らない京都の良さに今回出会えたので、年をとるっていいことだなと思いました」
――今度また2人で京都を巡るとしたら、どんな旅をしてみたいですか？
玉川「やっぱり“ご接待の旅”の第2弾でしょうね。次の機会までにまた接待先を選定して、『新しい京都・古い京都・私の京都』というテーマで巡れたら。ただ、『私の京都』は回を重ねるごとに難しくなっていくんですよ（笑）。すでになくなっている場所も増えていますけど、思い出し作業に入りたいと思います」
羽鳥「玉川さんの接待は、ただお金をかけているだけの接待じゃないのがいいですね。『私の京都』っていうのが一番のポイントで、私が今回、一番心に残ったのもラーメン店でした（笑）」
――視聴者の方へメッセージをお願いします。
羽鳥「モーニングショーを見て玉川さんのファンになった方にとっては、また違う玉川さんが見られて、より玉川さんのことを好きになるロケになっていると思います。ぜひ“今まで知らない玉川徹”を見ていただきたいですね」
玉川「京都を紹介する番組はたくさんあると思いますが、この番組はまったくそういうものではありません。『私の京都』、そして“私が羽鳥さんに喜んでもらいたい京都”なので、そんなところを楽しんでほしいですね」
【写真】玉川徹氏＆羽鳥慎一アナ、ミシュラン三つ星の京料理の名店へ
今回、朝の情報番組でおなじみの名コンビが、スタジオを飛び出し、旅に出る。玉川氏が10年にわたり番組で共演してきた羽鳥アナへの感謝の思いを込めた“ご接待旅”で、テーマは「新しい京都・古い京都・私の京都」。京都大学在学中に6年間を過ごし、現在も取材でたびたび訪れるなど、京都にゆかりが深い玉川氏が、自ら選んだ場所へ羽鳥アナをいざなう。
――今回の「京都旅」は、玉川さんが羽鳥さんをもてなすというテーマでした。2日間の旅を終えた感想は？
玉川「今回のオファーをいただいたときに『接待の旅にしよう』と提案したのは僕なんです。僕の中には羽鳥さんに対する感謝の気持ちがあるんですが、お礼として伝えたことはなかった。だから、この機会に“接待”という形で感謝を伝えられたらいいんじゃないかって思いました。では何をすれば接待になるかと考えると、やっぱり僕が本当にいいと思ったものを紹介しようと。本当においしいと感じたものや、泊まってよかったと思える宿など、自分が納得したものをおすすめする。これは番組づくりも同じで、『羽鳥慎一モーニングショー』でも、常に本当に面白いと思ったものを伝えることを大事にしています。それが結果的に視聴者に伝わると思っていますし、そういう意味でも今回は同じで、自分が本当にいいと思ったものを羽鳥さんに紹介するという旅でした」
羽鳥「玉川さんの、特に学生時代の思い出に触れられたのはすごくよかったですね。やっぱりモーニングショーのときの玉川さんは大変なんですよ。批判的な視点を持って発言されていて、時間も限られている中、厳しいことも言われていて。でも、そこを離れると本当にいい方なんです（笑）。そんな人の学生時代を知ることができて、今まで以上にモーニングショーの2時間以外の玉川さんが好きになりました」
――今回の旅で感じた発見や気づきを教えてください。
玉川「例えば『京都府立植物園』は、学生時代に花見をした場所として訪れたのですが、実際に行ってみると、桜はきれいだし、また新しい発見もありましたし。やっぱり現場に行くと、必ず何か見つかるものだと思いましたね。それから、羽鳥さんのテンションが上がるポイントは、僕とはやはり違うなとも思いました」
羽鳥「全然違いましたね。私は池田屋跡地が一番テンション上がりました。あの池田屋事件があった場所ですから！今回の旅では、京都の歴史と玉川さんの歴史、その両方を知ることができてとても面白かったですね」
―― これまでの京都と、今回の旅で感じた京都の印象に違いはありましたか？
玉川「京都には6年住んでいましたが、若い頃は、今になって感じる“京都の価値”に全然気づいていませんでした。歴史の重みの中に京都らしさがあると思うのですが、当時は別のことにばかり気を取られていて、興味がなかったんです。もったいないことをしたなって…。今回の旅で改めて自分の興味の向く先が若い頃とはまったく違っているなと感じました」
羽鳥「年齢を重ねると、見方が変わってきますよね。私自身は京都に住んでいたわけではありませんが、修学旅行で来た当時は正直、こんなに素晴らしい街だって思いませんでした。その後も何度も訪れていますが、それでもまだ知らない京都の良さに今回出会えたので、年をとるっていいことだなと思いました」
――今度また2人で京都を巡るとしたら、どんな旅をしてみたいですか？
玉川「やっぱり“ご接待の旅”の第2弾でしょうね。次の機会までにまた接待先を選定して、『新しい京都・古い京都・私の京都』というテーマで巡れたら。ただ、『私の京都』は回を重ねるごとに難しくなっていくんですよ（笑）。すでになくなっている場所も増えていますけど、思い出し作業に入りたいと思います」
羽鳥「玉川さんの接待は、ただお金をかけているだけの接待じゃないのがいいですね。『私の京都』っていうのが一番のポイントで、私が今回、一番心に残ったのもラーメン店でした（笑）」
――視聴者の方へメッセージをお願いします。
羽鳥「モーニングショーを見て玉川さんのファンになった方にとっては、また違う玉川さんが見られて、より玉川さんのことを好きになるロケになっていると思います。ぜひ“今まで知らない玉川徹”を見ていただきたいですね」
玉川「京都を紹介する番組はたくさんあると思いますが、この番組はまったくそういうものではありません。『私の京都』、そして“私が羽鳥さんに喜んでもらいたい京都”なので、そんなところを楽しんでほしいですね」