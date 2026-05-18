お笑いコンビ「エルフ」の荒川さん（29）が、2026年5月14日にインスタグラムを更新。普段とは違う印象のメイクで番組出演したことを報告した。

「初めてナチュラルな私で出演させて頂きました」

荒川さんは、ABEMAで配信中の恋愛リアリティー番組「時計じかけのマリッジ」に出演している。

インスタグラムでは、「私ごとながら初めてナチュラルな私で出演させて頂きました」と報告。普段のギャルメイクとは異なる、ナチュラルな印象のメイクを施し、リボンやレースがあしらわれたガーリーな衣装をまとった自身の写真を公開した。

荒川さんは「結婚はいつかいつかじゃ何も起こらない、踏み出さないと何も始まらないと今の私にとって本当に勇気をもらったしめちゃくちゃ勉強させてもらいました！！」とつづった。

コメント欄には「え？ めちゃくちゃかわいい 最近、特にかわいいくて最高すぎる！！！！」「いきなり1枚目から可愛くて目が覚めました」「やっぱり元から可愛い」「可愛い いつものギャル感もいいけど、ナチュラルギャルも似合ってる」などと書き込まれている。