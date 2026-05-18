ゴルフは気持ちのスポーツ！人気マンガに学ぶ、ベストスコア更新の秘訣

ゴルファーの喜怒哀楽をリアルに描いた人気マンガ『ゴルフは気持ち』をご存知ですか？

今回は、マンガ『ゴルフは気持ち』（いけうち誠一 著）の第5話「不思議のルール」の中から、スコアアップのヒントになるエピソードを紹介します。

マンガ『ゴルフは気持ち』第5話の衝撃的な展開

いけうち誠一氏によるマンガ『ゴルフは気持ち』の第5話では、トリッキーで難しいコースに挑むゴルファーたちの姿が描かれています。

OBや池が多く、スコアを崩しやすい状況の中で、一人のゴルファーが「OBはペナルティなしで打てる」という特別なプライベートルールを提案します。

OBや池を「ないもの」としてプレーした結果…

初めは戸惑っていた同伴者たちですが、いざ「ハザードなし」のつもりでプレーしてみると、不思議なことにナイスショットを連発します。

プレッシャーがなくなったことで思い切ったスイングができ、「OBを避けるために当てにいく」ような縮こまったスイングが解消されたのです。

結果的にベストスコア（非公式）を叩き出すメンバーも現れました。

メンタルコントロールの重要性を学ぶ

このエピソードは、ゴルフにおけるメンタルコントロールの重要性を教えてくれます。

私たちがコースで直面する最大の敵は、ハザードそのものではなく、私たちの心の中にある「恐怖心」なのかもしれません。

『ゴルフは気持ち』は、こうしたゴルファーの心理を巧みに突いた指南書でもあります。

技術だけでなく「心」の面からもゴルフを見直したい方におすすめの作品です。