ゴルフは気持ちのスポーツ！人気マンガに学ぶ、ベストスコア更新の秘訣
ゴルファーの喜怒哀楽をリアルに描いた人気マンガ『ゴルフは気持ち』をご存知ですか？
今回は、マンガ『ゴルフは気持ち』（いけうち誠一 著）の第5話「不思議のルール」の中から、スコアアップのヒントになるエピソードを紹介します。
マンガ『ゴルフは気持ち』第5話の衝撃的な展開
いけうち誠一氏によるマンガ『ゴルフは気持ち』の第5話では、トリッキーで難しいコースに挑むゴルファーたちの姿が描かれています。
OBや池が多く、スコアを崩しやすい状況の中で、一人のゴルファーが「OBはペナルティなしで打てる」という特別なプライベートルールを提案します。
OBや池を「ないもの」としてプレーした結果…
初めは戸惑っていた同伴者たちですが、いざ「ハザードなし」のつもりでプレーしてみると、不思議なことにナイスショットを連発します。
プレッシャーがなくなったことで思い切ったスイングができ、「OBを避けるために当てにいく」ような縮こまったスイングが解消されたのです。
結果的にベストスコア（非公式）を叩き出すメンバーも現れました。
メンタルコントロールの重要性を学ぶ
このエピソードは、ゴルフにおけるメンタルコントロールの重要性を教えてくれます。
私たちがコースで直面する最大の敵は、ハザードそのものではなく、私たちの心の中にある「恐怖心」なのかもしれません。
『ゴルフは気持ち』は、こうしたゴルファーの心理を巧みに突いた指南書でもあります。
技術だけでなく「心」の面からもゴルフを見直したい方におすすめの作品です。