両腕が回転するからクラブは大きく移動する連鎖性とは

次は「連鎖性」について説明します。右手を肩の高さに上げて、真っ直ぐ伸ばしてください。手のひらは飛球方向に向けます。その状態から、右ヒジを後ろに引いて、手を体のほうに引き寄せてください。グイと綱引きをする要領です。どうですか? 自然と手のひらが空(上)を向きませんか。

つまり腕が自然に回転したわけです。回転させようと思ったわけではないのに、右ヒジを後方に引くことで、勝手に前腕の回転が起きてしまったのです。このように腕が回転する動きは、前腕にあるとう骨(人差し指側の骨)と、尺骨(小指側の骨)の 2本の骨の動きで自然にこう「なる」のです。

ここで、連鎖性の話に入ります。左前腕とシャフトに150度の角度をつけてクラブを握り、アドレスします。そこから、いまの綱引きをする要領で、右ヒジを後ろに引きます。すると、右前腕は勝手に回転し、右手のひらが上を向きます。当然、それに連鎖して、左腕も時計回りに回転します。あとは先ほど説明した通りです。両腕が回転するだけでクラブは大きく移動します。いったん動き出したクラブは慣性によって自然とトップまで持ち上がっていきます。私が「スタート時に右ヒジを少し後ろに引く」だけで、トップまでの動きが完了する、というのは、このことを指しています。

【出典】『誰でもできるナイスショットの絶対法則』著者：佐久間馨