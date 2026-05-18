【罹災遺跡】日常が「その瞬間」に封じ込められた！富士山三大噴火の爪痕【眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話】

罹災遺跡――火山灰の下にのこる、暮らしの跡

火山灰や溶岩の下に当時の遺構が

「罹災遺跡」とは、地震や洪水、火山噴火といった自然災害、あるいは戦災によって当時の街並みや生活が封じ込められた遺跡のことです。

一般的に遺跡は長い年月をかけて徐々に風化していくものですが、罹災遺跡は災厄に見舞われた「その瞬間」がほぼそのまま保存されているのが大きな特徴といえるでしょう。

なかでも火山噴火による罹災遺跡は、厚い溶岩や火山灰が外気を遮断するため、極めて良好な状態で遺構が残る傾向にあります。富士山の歴史における三回の大噴火においても、当時の記憶が生々しく刻まれています。

平安時代の延暦大噴火の惨禍を伝えるのが堰林遺跡（山梨県）です。溶岩流の下から当時の土師器（土器）が発見され、直前まで営まれていた暮らしを想像させます。

貞観大噴火では大量の溶岩が村々を飲み込み、前丸尾遺跡（山梨県）からは溶岩流の下に平安時代の土器が確認されています。

そして江戸時代の宝永大噴火による被害を象徴するのが、大量の降灰に見舞われた長坂遺跡（静岡県）。こちらは溶岩ではなく、降り積もった厚い火山灰の下から当時の遺構が見つかっています。罹災遺跡は、このように突発的な厄災に見舞われた人々の暮らしを現代へと語り継いでいるのです。

罹災遺跡とは？

罹災遺跡のなかでも、特に火山噴火によるものは、当時の状況・姿をそのまま留めているケースが多いのが特徴です。世界的には西暦79年のヴェスヴィオ火山の大噴火によって一夜にして灰の下に埋もれた、古代ローマ帝国の都市「ポンペイ」が有名です。

【罹災遺跡】

突発的な自然災害（地震や洪水、火山噴火など）や戦災によって、当時の街並みや生活がそのまま保存された遺跡。

噴火の痕跡をとどめる罹災遺跡

堰林遺跡

延暦大噴火（800～802年）の代表的な罹災遺跡。所在地は現在の山梨県富士吉田市。溶岩の下から、奈良時代前半に見られたものと似た形状の小型の甕が出土した。

前丸尾遺跡

平安時代前期、貞観6年（864年）～同8年（866年）に起きた富士山の貞観大噴火によって埋没した罹災遺跡。現在の山梨県鳴沢村に位置し、溶岩や火山噴出物の下から、当時の人々の暮らしを示す遺構や遺物が確認されている。

長坂遺跡

宝永大噴火（1707年）に関連する代表的な罹災遺跡。現在の静岡県御殿場市に位置し、発掘調査によって、降り積もった火山灰の下から当時の生活をうかがわせる遺構が確認された。遺跡は現在、現地には保存されていない。

火山噴火による罹災遺跡の場合、出土した遺物や地層を分析することで噴火の時期を推測することができます。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話』監修：富士学会

【監修者情報】

富士学会

富士山と、その関連地域を対象として、自然科学から芸術、歴史、宗教の人文科学までを広く網羅し、富士山にちなんだ教育や、噴火を想定した防災など、総合的な領域の研究を進めている。富士山の本質と全体像の探求、関連地域の環境保全、防災、活性化などを目的として、学術大会・討論会・講習会などの開催、会誌・図書などの出版、関連教育・文化活動への協力と支援などをおこなっている。事務局は東京の日本大学文理学部地理学教室に置かれている。