福岡県大牟田市で高校生を前に講演したこちらの男性。23年前、当時二十歳の娘を殺害され、犯罪被害者遺族の思いを語り続けてきました。男性が切に訴えるのは「命を大切にしてほしい」という願いです。

■米村州弘さん（70）

「二十歳の娘を殺されたお父さんって、どんな気持ちになると思いますか。ちいちゃんを殺した犯人を憎ん で、そして殺したい。そのように感じるのは当然。私自身も当然そのように考えました。」





4月9日、福岡県大牟田市のありあけ新世高校で開かれた特別授業。全校生徒およそ430人を前に講演したのは、熊本市に住む米村州弘さん（70）です。

当時、大学2年生だった米村さんの二女、智紗都（ちさと）さんは、インターネット上で知り合った男に熊本市で殺害され、遠く離れた奈良県の山中に遺棄されました。



事件後、智紗都さんのことを語り続けてきた米村さん。



■米村さん（2018年）

「パソコンを買ってあげなければ、 娘は死ぬことはなかった。僕が殺したんです。」



犯人との接点を作ったのは自分だと責め続ける気持ちも、率直に打ち明けてきました。



■米村さん（2023年）

「皆さん、どう思いますか。生きていることを罪と思うような人生ってどう思いますか。苦しみながら、苦しみながら、今も生きています。それが遺族。」

米村さんは講演のたび、必ず手紙を読んでいます。



事件から15年たった時に、米村さんの妻が初めて智紗都さんに向けて書いたものです。



■米村さん

「できることなら、ちいちゃんの未来のため、お母さんの命と代わってあげられればよかったと、いつもいつも思います。お母さんの方が長く生きていてごめんなさい。ちいちゃんのこと守りきれなかった母を、どうか一生許さないでください。」



犯罪被害者遺族が抱え続ける悲しみと苦しみ。米村さんは、高校生たちに自分の命を守ってほしいと繰り返し訴えました。



■米村さん

「君たちが命を落とすことによって、あなたたちの周りの人、お父さんやお母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、兄弟、みんなの人生を狂わせてしまうことを絶対忘れてほしくないんだ。」

何よりも伝えたかったのは、一人一人の「命の大切さ」です。



■米村さん

「あなたたちの命は、周りの人をとても幸せにしている命を持っている。そのことを絶対忘れてほしくない。いろいろなことが起きたら友達に相談しよう。大切な友達をたくさん作ろう。どうしようもなければ親に相談しよう。そうすることによって自分の命は守れます。守れることがたくさんあります。」



■生徒

「普段、何気なく友達と笑い合っている時間や家族と楽しんでいる時間は、当たり前ではないんだなと、すごく大事なことなんだなと実感しました。」

「今の時代もそういう事件があるので、今後も情報を大切にしていきたいと思いました。」



智紗都さんの話をする時間は、米村さんにとっても大切なものになっています。



■米村さん

「ちいちゃんという言葉を講話の中でたくさん使うのは、ちいちゃんという言葉を使いたいんです。もう使いたくて、使いたくて、使いたくて、その思いがこの講話になっていると自分の中で思っています。単純に毎日を楽しく生きてほしい。それだけです。毎日を楽しく生きて、そして家族との会話を大切にしてほしい。」



自分たちと同じ気持ちを味わう人が少しでも減るように。米村さんは、これからも命の大切さを訴え続けていきます。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年4月10日午後5時すぎ放送