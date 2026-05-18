ウインナーパイ【材料】（2人分）ソーセージ 4本冷凍パイシート 1枚ケチャップ 適量粒マスタード 適量【作り方】1、冷凍パイシートは常温で少し柔らかくし、分量外の薄力粉で打ち粉をする。麺棒で少しのばし、4等分に切る。2、ソーセージに冷凍パイシートを巻きつけ、巻き終わりをしっかりと留める。上の部分に包丁で5〜6本浅く切れ込みを入れる。3、200℃に予熱しておいたオーブンで15分焼いて器に盛り、ケチャップと粒マスタードを添える。【このレシピのポイント・コツ】ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。