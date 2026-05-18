【冷凍パイシート】でラクラク完成！朝食・おやつ・おもてなしに使える簡単パイレシピ8選
ストックしておくととても便利な「冷凍パイシート」。初心者さんでも、これさえあればサクふわの本格パイが驚くほど簡単に作れます。
今回は、朝食にうれしいおかずパイから、おもてなしにぴったりのスイーツまで、レシピ8選をご紹介。手作りならではの贅沢を味わってみませんか？
【焼くまで10分】ウインナーパイ
ソーセージに細長く切ったパイシートを巻きつけて焼くだけの、スピードレシピです。オーブンに入れるまでわずか10分という手軽さなので、忙しい朝や小腹が空いた夜食にもぴったり。あらかじめパイシートにケチャップやマスタードを薄く塗ってから巻くと、味がバランス良くまとまって、さらにおいしく仕上がりますよ。
■おうちで本格派！ 冷凍パイシートの活用レシピ7選
「アップルパイは型が必要で難しそう…」というイメージを覆す、型なしレシピ。煮詰めたリンゴを切ったパイシートにのせて焼くだけなので、包む手間もなく失敗しにくいのがうれしいポイントです。片手でパクッとつまめるかわいらしいサイズ感は、ティータイムの主役にも最適。
プリンカップを型にして焼くことで、お花が咲いたようなキュートな形に仕上がります。中には水切りヨーグルトとイチゴジャムを合わせた爽やかなクリームを。カスタードや生クリームよりもあっさりとした後味なので、幅広い世代の方に喜ばれる上品なデザートです。
甘くないパイが食べたいときにおすすめなのが、こちらのスパイシーな一品。粉チーズと粗びき黒コショウをたっぷり振って、棒状に切って焼くだけで完成です。サクサクの軽い食感とチーズの塩気、ピリッとした刺激がたまりません。おやつにも◎。
ホクホクにレンジ加熱したジャガイモに、アンチョビとニンニクのコクをプラスした、食べ応え抜群のフィリングです。パイシートの四隅を中央でつまんで留めるだけの成形は、初心者さんでもおしゃれに仕上がるのが魅力。お酒との相性も抜群なので、パーティーの手土産にしても喜ばれますよ。
たった1枚のパイシートで、スイーツ系とおかず系の両方が楽しめるレシピ。焼いたときにトッピングが落ちないよう、指で軽く押さえながらオーブンに入れるのが美しく仕上げるコツです。短時間で火が通るので、急なお客様へのおもてなしにも重宝しますね。
ゆで卵やベーコンなど、おなじみの材料でパパッと作れるおかずパイです。三角形に折りたたんだら、中の具材が飛び出さないようフォークの背でしっかり端を留めましょう。大人向けには黒コショウを効かせ、子ども向けにはコーンやチーズを入れるなど、アレンジの幅広さもイチオシです。
レストランのようなグリッシーニを、パイシートで軽やかにアレンジ。強力粉で作る本格派よりもサクサクと軽く、スナック感覚で味わえます。桜エビと青のりの豊かな香りが食欲をそそり、ワインはもちろん、冷えたビールのおともにも最高の一品です。
■冷凍パイシートを味方に、手作りパイを楽しもう！
特別な技術がなくても、冷凍パイシートがあれば料理のレパートリーは無限に広がります。
サクッとした食感のパイがお皿に並ぶだけで、いつもの食卓がパッと華やぎますよ。今回ご紹介したレシピを参考に、朝食、おやつ、そして晩酌のおともに、焼き立てのおいしさをぜひ取り入れてみてくださいね！
(ともみ)
今回は、朝食にうれしいおかずパイから、おもてなしにぴったりのスイーツまで、レシピ8選をご紹介。手作りならではの贅沢を味わってみませんか？
【焼くまで10分】ウインナーパイ
ソーセージに細長く切ったパイシートを巻きつけて焼くだけの、スピードレシピです。オーブンに入れるまでわずか10分という手軽さなので、忙しい朝や小腹が空いた夜食にもぴったり。あらかじめパイシートにケチャップやマスタードを薄く塗ってから巻くと、味がバランス良くまとまって、さらにおいしく仕上がりますよ。
ウインナーパイ
【材料】（2人分）
ソーセージ 4本
冷凍パイシート 1枚
ケチャップ 適量
粒マスタード 適量
【作り方】
1、冷凍パイシートは常温で少し柔らかくし、分量外の薄力粉で打ち粉をする。麺棒で少しのばし、4等分に切る。
2、ソーセージに冷凍パイシートを巻きつけ、巻き終わりをしっかりと留める。上の部分に包丁で5〜6本浅く切れ込みを入れる。
3、200℃に予熱しておいたオーブンで15分焼いて器に盛り、ケチャップと粒マスタードを添える。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
【材料】（2人分）
ソーセージ 4本
冷凍パイシート 1枚
ケチャップ 適量
粒マスタード 適量
【作り方】
1、冷凍パイシートは常温で少し柔らかくし、分量外の薄力粉で打ち粉をする。麺棒で少しのばし、4等分に切る。
2、ソーセージに冷凍パイシートを巻きつけ、巻き終わりをしっかりと留める。上の部分に包丁で5〜6本浅く切れ込みを入れる。
3、200℃に予熱しておいたオーブンで15分焼いて器に盛り、ケチャップと粒マスタードを添える。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
■おうちで本格派！ 冷凍パイシートの活用レシピ7選
初めてでも簡単！ アップルパイ 冷凍パイシートで
「アップルパイは型が必要で難しそう…」というイメージを覆す、型なしレシピ。煮詰めたリンゴを切ったパイシートにのせて焼くだけなので、包む手間もなく失敗しにくいのがうれしいポイントです。片手でパクッとつまめるかわいらしいサイズ感は、ティータイムの主役にも最適。
イチゴのパイ
プリンカップを型にして焼くことで、お花が咲いたようなキュートな形に仕上がります。中には水切りヨーグルトとイチゴジャムを合わせた爽やかなクリームを。カスタードや生クリームよりもあっさりとした後味なので、幅広い世代の方に喜ばれる上品なデザートです。
簡単チーズパイスティック
甘くないパイが食べたいときにおすすめなのが、こちらのスパイシーな一品。粉チーズと粗びき黒コショウをたっぷり振って、棒状に切って焼くだけで完成です。サクサクの軽い食感とチーズの塩気、ピリッとした刺激がたまりません。おやつにも◎。
じゃがバタパイ
ホクホクにレンジ加熱したジャガイモに、アンチョビとニンニクのコクをプラスした、食べ応え抜群のフィリングです。パイシートの四隅を中央でつまんで留めるだけの成形は、初心者さんでもおしゃれに仕上がるのが魅力。お酒との相性も抜群なので、パーティーの手土産にしても喜ばれますよ。
ハニーパイ2種
たった1枚のパイシートで、スイーツ系とおかず系の両方が楽しめるレシピ。焼いたときにトッピングが落ちないよう、指で軽く押さえながらオーブンに入れるのが美しく仕上げるコツです。短時間で火が通るので、急なお客様へのおもてなしにも重宝しますね。
ベーコンエッグパイ
ゆで卵やベーコンなど、おなじみの材料でパパッと作れるおかずパイです。三角形に折りたたんだら、中の具材が飛び出さないようフォークの背でしっかり端を留めましょう。大人向けには黒コショウを効かせ、子ども向けにはコーンやチーズを入れるなど、アレンジの幅広さもイチオシです。
2色の和風グリッシーニパイ
レストランのようなグリッシーニを、パイシートで軽やかにアレンジ。強力粉で作る本格派よりもサクサクと軽く、スナック感覚で味わえます。桜エビと青のりの豊かな香りが食欲をそそり、ワインはもちろん、冷えたビールのおともにも最高の一品です。
■冷凍パイシートを味方に、手作りパイを楽しもう！
特別な技術がなくても、冷凍パイシートがあれば料理のレパートリーは無限に広がります。
サクッとした食感のパイがお皿に並ぶだけで、いつもの食卓がパッと華やぎますよ。今回ご紹介したレシピを参考に、朝食、おやつ、そして晩酌のおともに、焼き立てのおいしさをぜひ取り入れてみてくださいね！
(ともみ)