ウォーレン・クロマティが左手親指を骨折し、吉村禎章は左膝じん帯断裂。東京ドームが開場した1988年（昭63）は故障者が続出した。ケガした人には申し訳ないが、その分出番は増えた。

それまで守るのは一塁かライトだったが、6月下旬からセンターが多くなった。優勝が絶望的になった終盤。9月20日の中日戦（ナゴヤ球場）だった。

高校時代にスライディングで痛めた左膝に水がたまっている状態。加えて2日前の試合で右足に自打球を当ててしまった。まともに走れない。それでも王貞治監督に「いけるか？」と聞かれたら「ノー」とは言えない。規定打席に達するかどうかぎりぎりという事情もあった。

5回、無理して守りに就いてやらかしてしまった。川又米利さんのフライを捕り損ね、彦野利勝の中前打を後逸した。記録はいずれも三塁打になったが、明らかにミス。ベンチから藤本健治が走ってきた。イニング中の交代だ。

すごすご戻ったら、怒った王監督がマネジャーの倉田誠さんに「荷物をまとめて帰らせろ」と話している。ベンチ裏でしょんぼりしていたら倉田さんが来て「コマ、どうする？」と言う。監督が「帰らせろ」と言ってるのだから従うしかない。「いたら目障りになるし、帰りますよ」と言った直後だった。あるコーチが「チェッ」と舌打ちして通り過ぎていった。それにブチ切れた。バットを叩きつけて出口に向かい、大騒ぎして球場を出た。

試合が終わって宿舎へ帰ってきた王監督に「罰金20万円持ってこい」と言われたが、次の日もその次の日も代打で使ってくれた。規定打席のことを気にしてくださっていたのだ。

痛みが和らいだ最後6試合は先発出場。最終的に404打席で規定打席403を1つ上回った。しかもこの6試合で21打数12安打の固め打ち。打率を・291から・307まで上げ、初の規定打席到達に初の3割という花を添えた。

だが、悲しいことに公式戦を3試合残した時点で王監督の退任が決定。背番号1は子供の頃から憧れ続けてきた人生の一部だった。大きな夢が終わったように感じた。

シーズン最終戦は10月4日の大洋（現DeNA）戦（横浜）。一塁でハーフバウンドの送球をミットに収め、直後にバランスを失って転んだ。一塁塁審は「ノーベース」と叫んでセーフの判定。冗談じゃない。足はついていた。ボールを地面に叩きつけた。

すると王監督がジャンパーを脱いで「OH」のユニホームで抗議に来てくれた。最後の背番号1。あるマスコミ関係者に「お前が演出したんじゃないか」と言われたが、そんなに頭はよくない。ただ、うれしかった。

荒川道場をやめたり問題ばかり起こしてきたのに、トレードに出すことなく巨人に残してもらい、規定打席に達するよう配慮していただいた。王さんには感謝しかない。本当に大感謝です。

◇駒田 徳広（こまだ・のりひろ）1962年（昭37）9月14日生まれ、奈良県三宅村（現三宅町）出身の63歳。桜井商から80年ドラフト2位で巨人入団。3年目の83年にプロ野球史上初となる初打席満塁本塁打の衝撃デビューを飾る。93年オフにFAで横浜（現DeNA）へ移籍。通算2006安打。満塁機は打率.332、200打点とよく打ち、満塁弾13本は歴代5位タイ。一塁手としてゴールデングラブ賞10回。