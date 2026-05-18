政府が国債の販売先の多様化を進めている。

金融政策の正常化を進める日本銀行が国債の買い入れを減らす中、海外投資家や個人への販売を増やして過度な金利上昇を防ぎ、利払い費を抑える狙いがある。

日銀購入額減

財務省理財局の安藤浩和・国債政策情報室長らは４月下旬、中東を拠点とするヘッジファンドの担当者と省内で面会した。日本の財政政策や経済情勢についての質問に、安藤氏らが英語で丁寧に説明した。

財務省は各国の中央銀行や年金基金など海外投資家への情報提供を強化している。２０２４年度のオンラインを含めた面談数は２０４件と、１９年度から７割増えた。安藤氏は「投資家の動向を的確に把握し、今後の政策に生かす」と話す。

背景には、国債の最大の買い手だった日銀が購入額を減らしていることがある。日銀の資金循環統計（速報）で、国債と短期債の発行高に占める日銀の保有割合は２５年末時点で４３・１％となり、ピークの２３年末（４７・９％）から低下した。

利回り上昇

日銀の政策転換や、高市政権の積極的な財政政策への警戒感などで、長期金利は上昇が続いている。１５日の東京債券市場で、代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りは一時、２・７３０％と約２９年ぶりの高水準まで上昇した。

国債の買い手が少ないと、債券価格が下落し、利率は上昇する。金利上昇は国債の利払い費の増加につながっており、２６年度予算での利払い費は前年度比２・５兆円増の約１３兆円を見込む。

日銀に代わる投資家の開拓が急務となるが、主要な投資家である生命保険会社は、国際的な資本規制に対応するための購入を２４年度でほぼ終了した。銀行もリスク管理の規制などで、購入余力は限られている。

リスク対策

ただ、ヘッジファンドなどの海外投資家は短期で国債を手放すことも多く、金利が急上昇（債券価格は下落）するリスクもある。

財務省は、安定保有が期待できる個人向けの国債販売も強化する考えだ。２７年１月から「個人向け国債プラス」と改称し、非上場企業やマンション管理組合なども買えるようにする。

自民党の資産運用立国議員連盟（会長・岸田元首相）も１４日に高市首相に手交した提言で、「（国債の）商品性の見直しや新たな商品の設計などの環境整備」を求めた。提言をまとめた自民党の神田潤一衆院議員は「海外比率が増えると不安定化する要素が増えるので、個人の保有率を高めていきたい」と話した。