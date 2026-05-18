「ホワイトソックス９−８カブス」（１７日、シカゴ）

ホワイトソックスがサヨナラでシカゴ対決に勝ち越し。貯金を今季最多の２とした。村上宗隆内野手は同点の九回に二塁打を放つなど、５打数１安打をマークした。

３点差の九回にコンフォートに同点３ランを浴びたホワイトソックス。それでも１死から村上が二塁打を放ってチャンスメークした。

ここで九回に失策で同点のピンチを招いてしまったバルガスは決定打を放てず、マイドロスの痛烈なライナーも左翼手の正面を突いた。試合は延長戦へ。十回、１死三塁からクエロが左中間へサヨナラアーチを放ち、本拠地は大歓声に包まれた。村上もホームで歓喜の輪に加わった。

苦しい展開だった。序盤からカブスにリードされながらも中盤で同点に追いついたホワイトソックス。八回にピーターズの１号３ランで勝ち越し、一気に勝利へ流れを引き寄せた。ここから同点３ランを浴び、さらに十回に１点を勝ち越されたにもかかわらず、あきらめずに試合をひっくり返した。

若手中心のチームがもろさを見せず、日々強さを増している印象のホワイトソックス。直近３年連続１００敗超の球団が見せる快進撃。大きな１勝となった。