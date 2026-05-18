IYO SKY「夫婦であることをご報告」

プロレス界に驚きのビッグカップルだ。17日、世界最大のプロレス団体「WWE」で活躍する女子レスターのIYO SKY（元・紫雷イオ）が、元新日本プロレスでWWEに移籍したNARAKU（元・EVIL）との結婚をインスタグラムで発表。ファンから祝福の声が続出した。

IYO SKYは2人で撮ったウェディングフォトを公開。「いつも温かい応援をしてくださる皆さまへ。私事ではございますが、この度、WWE所属のNARAKU（元・EVIL）と、同じくWWE所属のIYO SKY（元・紫雷イオ）は、夫婦であることをご報告させていただきます」と、NARAKUと2人の署名が入った文面も画像で投稿した。

「日本でプロレスの道を歩み始め、それぞれ異なる景色と『空』を見てきた私たちですが、この初夏からは、海の向こうWWEという同じ舞台に挑む同僚であり同志ともなれることに、深い縁と喜びを感じております。

これからは夫婦として日々の生活を支え合い、そしてWWEの“スーパースター”としては、孤独な『闇』も栄光も共有しながら、お互いを高め合い、それぞれがより一層輝けるよう精進して参ります」

こうつづられた報告に、ネット上の日本ファンは「素敵すぎて、朝から幸せな気分になりました！」「うああああ！！素敵！」「スーパースター同士のおめでたいニュースでした」「ちょ！？え！？ふぁぁ！！」「お似合いカップルだー」などと驚きの声をあげた。

報告文では「未熟な二人ではございますが、今後とも変わらぬご指導とご声援をどうぞよろしくお願い申し上げます」と締められている。



（THE ANSWER編集部）