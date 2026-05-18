『銀河の一票』第5話 “チームあかり”ついに本格始動も“流星”松下洸平が出馬表明！着々と支持拡大
黒木華が主演するドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第5話が18日の今夜放送される。
【写真】出馬表明した流星（松下洸平）『銀河の一票』第5話より
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
■第5話あらすじ
選挙を知り尽くす元幹事長秘書・五十嵐（岩谷健司）が参謀に加わり、一気に勢いづく「チームあかり」。難航していた事務所探しも、廃業した五十嵐の実家の銭湯を借りられることになり、茉莉（黒木華）とあかり（野呂佳代）は胸をなでおろす。そんな折、流星（松下洸平）のもとに民政党幹事長の鷹臣（坂東彌十郎）が自ら出向き、出馬を打診したとのニュースが報じられた。
これにより、党公認の最有力と目される流星は注目を浴び、出馬を期待する声も高まる。五十嵐はこの一連の動きを、鷹臣の政策秘書・雫石（山口馬木也）の策略とにらむ。
数日後、いよいよ都知事選の日程が決定。その発表に合わせるかのように、流星が正式に出馬を表明した。流星は有権者の心をつかみ支持を拡大、さらには連立与党の推薦も取り付け、着々と票の上積みを図る。
そんな流星陣営に本気の戦いを挑む五十嵐が提案したのは、民政党への宣戦布告ともいえる奇策だった。茉莉とあかりは、作戦に欠かせない元西多摩市長の雲井蛍（シシド・カフカ）を仲間に迎えるべく、さっそく説得に向かう。
ドラマ『銀河の一票』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。
【写真】出馬表明した流星（松下洸平）『銀河の一票』第5話より
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
選挙を知り尽くす元幹事長秘書・五十嵐（岩谷健司）が参謀に加わり、一気に勢いづく「チームあかり」。難航していた事務所探しも、廃業した五十嵐の実家の銭湯を借りられることになり、茉莉（黒木華）とあかり（野呂佳代）は胸をなでおろす。そんな折、流星（松下洸平）のもとに民政党幹事長の鷹臣（坂東彌十郎）が自ら出向き、出馬を打診したとのニュースが報じられた。
これにより、党公認の最有力と目される流星は注目を浴び、出馬を期待する声も高まる。五十嵐はこの一連の動きを、鷹臣の政策秘書・雫石（山口馬木也）の策略とにらむ。
数日後、いよいよ都知事選の日程が決定。その発表に合わせるかのように、流星が正式に出馬を表明した。流星は有権者の心をつかみ支持を拡大、さらには連立与党の推薦も取り付け、着々と票の上積みを図る。
そんな流星陣営に本気の戦いを挑む五十嵐が提案したのは、民政党への宣戦布告ともいえる奇策だった。茉莉とあかりは、作戦に欠かせない元西多摩市長の雲井蛍（シシド・カフカ）を仲間に迎えるべく、さっそく説得に向かう。
ドラマ『銀河の一票』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。