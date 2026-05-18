今日18日(月)は九州から東北の広い範囲で晴れて、30℃以上の真夏日となる所が多いでしょう。北海道は雲が広がりやすく、道北の一部で夜遅くに雨が降りそうです。沖縄は梅雨の晴れ間が広がりますが、にわか雨の所があるでしょう。

広く晴天 北と南は雨の所も

今日18日(月)、本州付近は高気圧に覆われ、九州から東北にかけての広い範囲で晴れるでしょう。にわか雨はなく、洗濯物を外に干したままでも安心してお出かけできそうです。非常に強い紫外線が届きますので、屋外では日傘や帽子などでできるだけ日差しを遮りましょう。

北海道は気圧の谷の影響で雲が広がりやすく、道北の一部で夜遅くに雨が降りそうです。

沖縄は梅雨の晴れ間が広がりますが、本島地方を中心ににわか雨の所があるでしょう。

30℃以上が続出 今年初の35℃以上も

今日も季節外れの暑さが続きます。

九州から東北の最高気温は昨日より高くなる所が多く、30℃以上の真夏日となる所が続出するでしょう。全国で今年初めて35℃以上の猛暑日となる所がありそうです。体はまだ暑さに慣れていない時期ですので、熱中症対策を万全にしてお過ごしください。

北海道も昨日より高く、20℃を超える所がありそうです。

沖縄は27℃前後の予想で、平年並みでしょう。