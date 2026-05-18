【マネーの教科書】#109

「串カツ田中」は「ユニシア」へ 上場企業の社名変更が定着するかは“芸”次第

ビットコインの価格に復活の兆しが見えている。円建てのビットコイン価格は、昨年11月に「200日移動平均線」を下に突き抜けてから下落が加速し、今年2月上旬には1000万円を割った。

しかし、その後は緩やかに回復。5月12日時点で約1280万円まで上昇し、再び200日移動平均線の水準に近づいている。

200日移動平均線とは、過去200日間の価格の平均を表すもので、投資家が市場のトレンド（勢い）を判断する指標として知られている。

一般的に、価格がこの線を上回っていれば「上昇トレンド」、下回っていれば「下落トレンド」と判断される。機関投資家などのプロも活用していることから、その信頼性は高い。

特にビットコインの価格推移において、過去、この指標は有効に機能してきた時期が多い。

たとえば2022年12月まで続いた下落トレンドは、23年1月に200日移動平均線を上抜けた時点で上昇トレンドに転換。24年8月まで移動平均線を上回る状態が続いた。

今回も、もし同線を上回れば、しばらく上昇トレンドが続く可能性がある。

こうした中、国内では暗号資産への投資環境が整いつつある。政府は暗号資産を金融商品取引法の対象とする改正案を今年4月に閣議決定した。

これにより、28年1月から、一律約20％の申告分離課税に移行する見込みだ。現在は総合課税の対象で最大約55％（所得税＋住民税）の税率が適用されることを考えると、申告分離課税への移行の効果は絶大だ。

さらにETFも28年に解禁されるといわれており、ビットコインへの投資が一気に増える可能性もある。

一方でビットコインは日常的に使える「通貨」としての役割も広がっている。

米ハンバーガーチェーン「ステーキ・アンド・シェイク」が25年5月にビットコイン決済を導入したところ、その後9カ月間で、既存店売上高が大幅に増加したとSNSのX（旧ツイッター）で公表。国内でも丸井グループがビットコインの残高から引き落とし可能なクレジットカードの発行を開始した。利用方法が増えれば、ビットコインはより身近な存在になるだろう。

人気再燃に期待し200日移動平均線を上抜けた時点で投資を検討するのもいいだろう。

（ジャーナリスト・向山勇）