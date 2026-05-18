◆春季高校野球関東大会▽２回戦 山梨学院１０―３水城＝７回コールド＝（１７日・千葉県野球場）

この日、最高気温３０度を記録した千葉市。千葉県野球場の客席にも容赦なく、強烈な太陽光線が降り注いだ。三塁側のスタンドでは、水城（茨城２位）の控え部員、父母会のみならず、駆けつけた応援委員やチアリーダーが大きな声を張り上げ、奮闘を後押しした。

「せっかくだからバスを１台借りて、みんなで応援に行こうって。朝、水戸から来ました。応援委員にチア、理事・監事の方々と一緒にね。応援というのは一見、他人にしているようで、実は巡り巡って自分に返ってくるものだと思っています。巡り巡って、自分の元に戻ってくる。応援団とチアが、この前の金曜日も練習していてね。それをベランダから一般生徒が見て、拍手を送っている。そういう姿がいいなと思ってね」

声の主は同校の加茂川裕昭校長（６８）だ。今春就任したばかり。実は野球とは縁が深い。子供の頃から大の巨人ファンだったが、８歳年下のいとこ、加茂川重治さんは茨城東のエースとして活躍し、１９８３年のドラフト４位で巨人に入団。１９８８年１１月には西本聖と一緒に中尾孝義との「２対１トレード」で中日に移籍したことでも知られている。

「子供の頃、一緒にキャッチボールしたこともありますよ、その頃は、たいしたことなかったなあ（笑）。高校３年の夏の茨城決勝では水戸商と激突して、私も応援に行ったもんですよ。１学年下のデーブ大久保さんに結構打たれたんだけど、初の甲子園を決めてね。甲子園では後のブンブン丸…今、ヤクルト監督を務める池山隆寛さんの市尼崎と戦って、延長で負けちゃったんだよなあ」

加茂川先生は東北大理学部数学科を卒業後、数学教諭になった。自身もＯＢである県内屈指の進学校・水戸一では「カモセン」と呼ばれる名物教師として、生徒に慕われた。

自身も在学中にプレーしたラグビー部の顧問を務めながら、夜通し７０キロを踏破する学校行事「歩く会」では、残り３０キロのレースで全校生徒を振り切り、１位でゴールしたこともある。１９９２年、私が水戸一３年の秋だった。衝撃だった。

数学の授業は、前夜の巨人軍の戦いぶりに一言、もの申した後に始まる。解法ではただ答えを出すのではなく、「エレガントさ」「華麗さ」を求め、生徒の知的好奇心をくすぐった。カモセンから数学の妙味を味わい、難関大の理系に進んだ後、今もなお第一線で活躍する研究者は枚挙に暇がない。

あの頃、なぜ「正しさ」だけでなく、「美しさ」を求めたんですか？

この日の試合を見つめながら問うと、笑みを浮かべてこう答えた。

「長嶋茂雄のスローイングのようなものですよ」

＊ ＊ ＊

高校生の本分は学業にある。しかし、加茂川校長は自らの経験から、部活動や学校行事に参加して、仲間と一緒に汗をかくことの意義を強調する。

「ラグビー部の３年間は、自分の人生を作ってくれた。人間関係の濃密さを知るっていうか、そこでこそ学べることもいっぱいある」

水城ナインに求めることとは、何だろうか。

「とにかく最後まで、諦めないことですよ。春の茨城県大会準々決勝では、下妻一に１点リードされた９回、諦めないで、追いついて。最後タイブレークでサヨナラ勝ちしたんです。みんなの気持ちが伝わってきましたよね。ウチの選手は、本当に諦めないんだよね」

この日、百戦錬磨の強豪・山梨学院戦は３回を終え、０−５の劣勢だった。しかし、水城ナインはネバーギブアップを貫いた。２番の富田亜門、３番で主将の大野陽彦が連打を放ち、４番の滑川琉生が犠打を決めると、２死二、三塁から２年生の七字雄琉が左中間へ２点二塁打。続く広沢飛雄真が右前適時打を放ち、３点をかえした。応援部隊の盛り上がりは最高潮に達した。

結果的にコールドでの敗退となったが、水城ナインにとっては勝負の夏へ、貴重な学びの時間になったことは間違いない。

加茂川校長は言った。

「高校野球も夏の甲子園で優勝したチーム以外は、必ず１度は負けるわけですからね。全ては勉強ですよ」

勝って学び、負けて学ぶ。大きな声援に後押しされながらも、初夏の千葉で味わった悔しさから、若者たちは何を得るのだろうか。

彼らにとって一生忘れられない熱い夏が、もうすぐやってくる。（編集委員・加藤弘士）