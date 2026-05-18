◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１７節 千葉０―２鹿島（１７日・フクアリ）

鹿島の東地区１位が確定した。敵地で千葉を２―０で下し、２位ＦＣ東京との勝ち点差を５に広げ、１試合を残して首位を決めた。得点者はＭＦ荒木遼太郎とＦＷ師岡柊生。

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この結果を受けて、西地区１位との“優勝決定戦”に駒を進めることが決まった。西の１位は神戸と名古屋の２クラブに絞られており、最終節（２３日）の結果次第となる。

１５日にＧＫ早川友基が日本代表、１６日にＤＦキムテヒョンが韓国代表に選出され、連日の吉報が届いた鹿島だが、“優勝決定戦”（アウェー戦＝３０日、ホーム戦＝６月６日）は代表活動参加のためＷ杯戦士が欠場となる。リーグ最少の９失点（１７試合）と堅守を誇るチームの主力２枚を欠くことになる。

順当にいけば、第２ＧＫとして今季全試合ベンチ入りのチーム最年長ＧＫ梶川裕嗣がゴールマウスを、第３ＣＢのＤＦ関川郁万が植田直通のパートナーを務めることが濃厚。１試合を残しての１位確定となったことで、次節のＦＣ東京戦（２４日・メルスタ）を試運転の場として有効に使うことも可能な立場となった。

一方で、チームの緊張感維持のため、貫いてきた選手選考基準を変えることなく最終節に臨み、この勢いのままプレーオフラウンドを迎えることも選択肢の１つ。鬼木達監督は「どうするか、まだ何も決めていない」とした上で「本人たちとも相談しながら。臨機応変にいきたい」と語った。