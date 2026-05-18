今年１月の第１０２回箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を飾り、来年１月の第１０３回大会で節目の１０度目の優勝を目指す青学大が、今季からチームスポンサーとなったレッドブルの本社があるオーストリア・ザルツブルクの最新鋭のトレーニング施設で合宿を行う計画があることが１７日、分かった。学生３大駅伝のメンバー候補となるトップチームの精鋭２５人前後が８月下旬〜９月上旬に約１０日間、質の高い練習を行う予定。現在、レッドブルは、青学大駅伝チームの受け入れに向けて、レッドブルと契約するアスリートだけが使用できる施設で万全の準備を進めているという。

青学大駅伝チームとしては初の海外合宿となる。以前、原晋監督（５９）は、長い移動時間が必要となる海外合宿に懐疑的だった。同時に原監督の信条は「現状維持は後退」。進化するために新たな強化策としてオーストリア合宿を検討している。

この日、青学大は、前半シーズンのビッグイベントの関東学生対校選手権（通称・関東インカレ、２１〜２４日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）の出場メンバーから外れた選手が東京・町田市立陸上競技場で行われた絆記録挑戦会に出場。５０００メートルで、飯田翔大（かいと、３年）が１３分４６秒５４でチームトップ。黒田然（３年）が自己ベスト記録の１３分４７秒１３でチーム２位、前川竜之将（２年）が１３分５４秒８０でチーム３位に続いた。原監督は「関東インカレのメンバー以外も力をつけており、選手層が厚くなっている」とチームの底上げに手応えを明かした。

レースを終えた後、選手は、自分の荷物をスタッフが運転する車に運び入れた後、いつも通り、当たり前に約７キロ離れた選手寮まで走って帰って行った。

８月下旬〜９月上旬に計画されているオーストリア合宿メンバーに選ばれることが秋から始まる学生３大駅伝出場に近づくことになる。暑さが増す日々、青学大のランナーは地道に走り続けている。