◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

第２１回ヴィクトリアマイルが１７日、東京競馬場で行われ、昨年の牝馬２冠馬エンブロイダリーが直線で抜け出すと、ライバルたちを一蹴（いっしゅう）し、断然人気に応えてＧ１・３勝目を挙げた。当レース連覇で歴代最多を更新する５勝目となったクリストフ・ルメール騎手（４６）＝栗東・フリー＝は、ＪＲＡのＧ１・６０勝目で、海外Ｇ１と合わせて「１００勝できてよかった」と喜んだ。ＪＲＡ・Ｇ１の１番人気馬は今春の高松宮記念から最多タイとなる７連勝となった。

◆クリストフ・ルメール騎手 ２５年アスコリピチェーノに続く通算５勝目で自身の最多勝利記録を更新。連覇は自身の２０、２１年以来２度目で延べ４人目。４６歳１１か月２８日での勝利は自身の最年長優勝記録を更新。牝馬限定ＪＲＡ・Ｇ１は通算２０勝目で１９８４年のグレード制導入後の最多勝利記録を更新。Ｇ１は高松宮記念（サトノレーヴ）以来、今年３勝目。通算６０勝目。重賞はエプソムＣ（トロヴァトーレ）以来、今年９勝目。通算１７９勝目。

◆森一誠調教師 初出走で初勝利。Ｇ１は２５年秋華賞（本馬）以来、通算３勝目。重賞は阪神牝馬Ｓ（同）以来、今年２勝目。通算６勝目。

◆アドマイヤマーズ産駒 初出走で初勝利。Ｇ１は２５年秋華賞以来、通算３勝目。重賞は阪神牝馬Ｓ以来、今年２勝目。通算５勝目。

◆（有）シルクレーシング ２０年アーモンドアイ以来、通算２勝目。Ｇ１は２５年朝日杯ＦＳ（カヴァレリッツォ）以来、１８年から９年連続となる通算２９勝目。重賞は京都新聞杯（コンジェスタス）以来、今年４勝目。通算１１７勝目。

◆ノーザンファーム ２５年アスコリピチェーノに続く通算１２勝目。Ｇ１はＮＨＫマイルＣ（ロデオドライブ）に続く今年７勝目。通算２３４勝目。重賞は新潟大賞典（グランディア）に続く今年３３勝目。通算９３７勝目。

（記録はすべてＪＲＡ）