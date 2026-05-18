◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

第２１回ヴィクトリアマイルが１７日、東京競馬場で行われ、昨年の牝馬２冠馬エンブロイダリーが直線で抜け出すと、ライバルたちを一蹴（いっしゅう）し、断然人気に応えてＧ１・３勝目を挙げた。当レース連覇で歴代最多を更新する５勝目となったクリストフ・ルメール騎手（４６）＝栗東・フリー＝は、ＪＲＡのＧ１・６０勝目で、海外Ｇ１と合わせて「１００勝できてよかった」と喜んだ。ＪＲＡ・Ｇ１の１番人気馬は今春の高松宮記念から最多タイとなる７連勝となった。

上位人気がそのまま１〜３着を独占した順当な結果に終わった今年のヴィクトリアマイルだが、やはりエンブロイダリーの強さは際立っていた。

前走で主導権を取る競馬をしているように、もともとゲートの反応はいいタイプだが、今日も五分のスタートを切れて、その後のポジショニングも非常に良かった。６００メートル通過３４秒６は今の東京の馬場を考えればスローペース。先行集団を見ながら運べた６番手は絶好の位置だったし、その緩い流れでもルメール騎手が折り合いに苦労するそぶりはなく、リズム良く運べたのは大きかった。

あれだけロスなくスムーズに運べたのだから、直線で他馬を突き放すのも当然の結果。ルメール騎手は余裕を持って追い出せていたし、陣営も安心して見ていられたことだろう。

これでＧ１・３勝目。強い馬なのは間違いないが、今日のパフォーマンスを見る限り、マイルでより輝ける馬だと感じた。今後、どういう路線を選択するかはわからないが、この距離なら牝馬限定のＧ１にこだわらなくても十分勝負になるだろう。

２着のカムニャックも力は示した。こちらは逆に距離を延ばした方が良さが出るのではないか。（スポーツ報知評論家）