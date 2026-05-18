◆ナガセケンコー杯 第３５回春季北海道大会 春季リーグ戦▽第２節 札幌豊平ボーイズ２３―１ようていボーイズ＝４回コールド＝（１７日・苫小牧清水）

リーグ戦４試合が行われた。札幌豊平ボーイズは２３―１の４回コールドでようていボーイズを下し、今リーグ戦初勝利を挙げた。双子の兄・長岡蒼介が１回無失点、弟・雄大（ともに２年）が２回をパーフェクトに抑える投球をみせ、公式戦初の兄弟無失点リレーでチームの勝利に貢献した。

２年生の長岡ツインズが大いに存在感を発揮した。まずは左腕の弟・雄大が見せた。２回から登板し「先輩のリードとバックを信じて、緊張もせず気持ちよく投げられました」と２イニングをパーフェクトに抑えた。４回には右腕の兄・蒼介がマウンドに上がり、得点圏に走者を背負いながらも無失点で試合を締めた。「球も走っていて、コントロールも良かった」と公式戦で初めて兄弟で無失点リレーを決めた。

一卵性の双子で、上には２人の兄がいる。小学１年の時に野球を始め、同じチームでプレーしてきた。自主練習では自宅近くの公園に２人でよく出かけキャッチボールをする。同じ部屋で就寝し、登校時も一緒に家を出るなど常に行動をともにしている。弟・雄大は「兄弟で投げて、ゼロで抑えられたというのはすごくうれしい」と喜びをかみしめた。

３年生主体の中で下級生の活躍に黒岩公二監督（５２）は「２人は切磋琢磨していい選手になっていくと思う」と期待する。兄・蒼介は「３年生に負けないくらい活躍したい」。弟・雄大は「ハツラツとしたプレーを見せていきたい」と今後も出番を狙っていく。