『銀河の一票』第5話、新たな仲間を求めて…茉莉＆あかりが説得に向かう【あらすじ】
主演の黒木華とバディ役の野呂佳代によるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜 後10：00）の第5話が、きょう18日に放送される。
【番組カット】新たな仲間となるか…元西多摩市長
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
第4話では、茉莉が“選挙の天才”とあがめる、与党民政党幹事長・鷹臣（坂東彌十郎）の元秘書・五十嵐隼人（岩谷健司）を仲間に引き入れる様子が描かれた。生活に困る住民たちを支援する“よろず困りごと相談所”を開き、さらには、政界を追われたときに受け取った“レンガ”（1000万円の手切れ金）を選挙資金として“チームあかり”に渡すだけでなく、実家の銭湯を選挙事務所として提供した五十嵐に、視聴者は熱狂。Xでは、「#銀河の一票」に加え、五十嵐の愛称「ガラさん」がトレンド入りした。
■第5話 あらすじ
選挙を知り尽くす元幹事長秘書・五十嵐が参謀に加わり、一気に勢いづく「チームあかり」。難航していた事務所探しも、廃業した五十嵐の実家の銭湯を借りられることになり、茉莉とあかりは胸をなでおろす。
そんな折、流星（松下洸平）のもとに民政党幹事長の鷹臣が自ら出向き、出馬を打診したとのニュースが報じられた。これにより、党公認の最有力と目される流星に注目が集まり、出馬を期待する声が高まる。五十嵐はこの一連の動きを、鷹臣の政策秘書・雫石（山口馬木也）の策略とにらむ。
数日後、いよいよ都知事選の日程が決定。その発表に合わせるかのように、流星が正式に出馬を表明した。流星は、有権者の心をつかみ支持を拡大、さらには連立与党の推薦も取り付け、着々と票の上積みを図る。
そんな流星陣営に本気の戦いを挑む五十嵐が提案したのは、民政党への宣戦布告ともいえる奇策だった。茉莉とあかりは、作戦に欠かせない元西多摩市長の雲井蛍（シシド・カフカ）を仲間に迎えるべく、さっそく説得に向かうが…。
【番組カット】新たな仲間となるか…元西多摩市長
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
■第5話 あらすじ
選挙を知り尽くす元幹事長秘書・五十嵐が参謀に加わり、一気に勢いづく「チームあかり」。難航していた事務所探しも、廃業した五十嵐の実家の銭湯を借りられることになり、茉莉とあかりは胸をなでおろす。
そんな折、流星（松下洸平）のもとに民政党幹事長の鷹臣が自ら出向き、出馬を打診したとのニュースが報じられた。これにより、党公認の最有力と目される流星に注目が集まり、出馬を期待する声が高まる。五十嵐はこの一連の動きを、鷹臣の政策秘書・雫石（山口馬木也）の策略とにらむ。
数日後、いよいよ都知事選の日程が決定。その発表に合わせるかのように、流星が正式に出馬を表明した。流星は、有権者の心をつかみ支持を拡大、さらには連立与党の推薦も取り付け、着々と票の上積みを図る。
そんな流星陣営に本気の戦いを挑む五十嵐が提案したのは、民政党への宣戦布告ともいえる奇策だった。茉莉とあかりは、作戦に欠かせない元西多摩市長の雲井蛍（シシド・カフカ）を仲間に迎えるべく、さっそく説得に向かうが…。