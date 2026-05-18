スーパーやコンビニでも、具だくさん＆ボリュームおにぎりが続々登場し「おにぎり以上、お弁当未満」人気が広がっています。

【写真を見る】ご飯が“お弁当箱”でおかずぎっしり…「おにぎり以上、お弁当未満」ナゼ人気？【THE TIME,】

2種類以上の具溢れる満腹感

スーパー『サミット』で人気の、店内手作り“具だくさんおにぎり”。

「“見た目のインパクト”とか味もけっこう美味しいし、ボリュームもなかなかある」（30代男性）

「“おかずとご飯が一緒”になっていてお得かなと。おにぎり以上お弁当未満」（50代女性）

2種類以上の具材が溢れるようにのったこぶし大ほどのおにぎりは、「唐揚げ明太子たまご」や「ベーコンエッグ」など全5種類。

中でも人気は、香ばしく焼き上げたさば・明太子の切り身・高菜がのった「骨取り焼さば＆明太高菜」(321円)です。

『サミット株式会社』総菜部バイヤー・河田温子さん：

「コンセプトが“おにぎり以上お弁当未満”。具材もたっぷりのっていて、1つで満足できるようなおにぎりを作りたいと。売上もどんどん上がっている」

“曜日限定”具材はみ出すボリューム感

“ご飯よりも具が多い、インパクトのあるおにぎりを食べてもらいたい”

その思いから『ロピア』が開発したのは、ご飯からはみ出るほど具材がのった「小林さんちのおにぎり」。

「ヤンニョムチキン」や「ハンバーグチーズカレー」、ごはんを海苔ではなく高菜漬けで巻いた「焼さば高菜」など全7種類(各324円)で、“曜日限定”での販売です。

※数量限定商品、関東・中部エリア限定/各店舗によって販売内容が異なります

「毎週買いに来る。すごくボリュームがあるから“1個で1食分”くらいまかなえる」（40代女性）

「物価高でいろいろ値上がりする中で、ちょうど“お弁当未満おにぎり以上”。価格もその辺りに収まっているのでいい感じ」（40代男性）

このおにぎりを目当てに来店する客も多いとのことで、中でも人気は、塩鮭の切り身2枚がのった「鮭いくら」です。

THE TIME,マーケティング部 羽田優里奈部員：

「鮭がすごく肉厚で身がふっくら。中にもいくらがたっぷり。具材がたくさん入っているので“満足感”がある」

1個で大満足“コスパの良さ”が人気

人気の背景には何があるのでしょうか？

「コンビニとかのおにぎりが200円超えている。小学校の頃100円とかだったから高いなって遠慮するところはある」（20代女性）

「おにぎりちょっと高い。そのくらい出すならサンドイッチとか買って野菜とろうかなって」（20代女性）

『フェリカネットワークス社』の調査では、コンビニのおにぎり1個の平均価格は152円（2019年）⇒236円（26年）と84円も上昇。

そこで、コスパ◎ボリューム◎の「おにぎり以上お弁当未満」のおにぎりが人気となっているようです。

コンビニも具沢山で食べ応え◎

『ローソン』の「具！おにぎり」シリーズも、大きい＆具だくさん。※取り扱いのない店舗もあります

塩味をきかせたポークランチョンと甘さ控えめの玉子焼をサンドした「ポーク玉子（シーチキン®マヨネーズ）」(343円)に加え、4月からは、あおさが香る“尾つき海老天”が贅沢に2尾サンドされた「まるであおさ香る海老天丼」(354円)も登場しています。

ごはんが“お弁当箱”の「おに弁」

静岡・浜松市で約170年以上続く老舗の弁当店『自笑亭』ではー

営業部長・柏 丈史さん：

「元々の炊飯のノウハウと惣菜を作るノウハウをかけあわせて、より気軽に食べていただけるもので“おにぎり以上お弁当未満”をコンセプトに作った商品」

それが、ヨコ10×タテ8×高さ3cmほどの「おに弁」。

ご飯を“お弁当箱”に見立て凹みを作り、そこにおかずを入れたもので、「エビフライ」、「焼きサバ」をはじめ、「カツカレー」に「エビチリ」「牛ごぼうしぐれ」など全9種類。値段は300円からとコスパもバツグンです。

羽田部員：

「持ちやすい！お弁当の形になっていることでより具材をメインに感じられる」

※自笑亭本社売店・浜松駅エキマチWEST内の店舗・神田工場売店の2店舗・キヨスク（浜松駅・掛川駅）にて一部商品販売

冷凍おにぎりも満足感◎

お弁当・丼の満足感が“ワンハンドで味わえる「Delcy 焼き鳥＆そぼろ丼風おむすび」(日本アクセス/参考価格321円)は、“冷凍のおにぎり”。

香ばしく焼き上げた焼き鳥とそぼろ、厚みのある卵焼きがサンドされていてレンチンで手軽に。他にも▼海苔弁風おむすび▼小えび入りかき揚げ丼風おむすびと全3種類が販売されています。

羽田部員：

「冷凍とは思えないほどお米とたまごがふわっふわ。焼き鳥のとろっとした甘辛いタレが卵と白米に絡んでとっても美味しい」

ワンコインで食べられる“おにぎり以上お弁当未満”。まだまだ増えていきそうです。

（THE TIME,2026年5月14日放送より）