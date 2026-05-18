米ホワイトハウスは１７日、北京で１４〜１５日に行われた米中首脳会談の合意内容をまとめた「ファクトシート」を公表した。

両国がイランの核兵器保有を認めないことや、中国が米国の懸念するレアアース（希土類）の販売制限などに対処することで一致した。文書内では、焦点となった台湾に関する言及はなかった。

発表によると、トランプ大統領と中国の習近平（シージンピン）国家主席は、両国の関係性について「公平性と互恵性を基盤に、戦略的安定をもたらす建設的関係を構築すべき」との認識で合意した。

米イランの戦闘長期化で事実上の封鎖状態が続くホルムズ海峡を巡っては、「いかなる国や組織の通行料徴収も許さない」ことで一致。北朝鮮の非核化も共通目標として確認した。

経済・貿易関連では、昨年に合意した米国産大豆の購入に加え、中国側は２０２６〜２８年に、少なくとも年１７０億ドル（約２兆７０００億円）の米国産農産物を購入する。中国は、米ボーイング製航空機を２００機買い取ることも承認した。米国産牛肉の市場開放も進める。

貿易拡大を協議する「貿易委員会」と、互いの投資について議論する「投資委員会」も設立したとしている。

一方、米国側が議題に掲げていたＡＩ（人工知能）の安全利用に向けた政府間対話の枠組み作りについては、盛り込まれていない。

また、両国は１１月に中国で開催するアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議や、１２月に米国で行う主要２０か国・地域（Ｇ２０）首脳会議を支援し合うことで一致した。これとは別に、トランプ氏は習氏を９月に米首都ワシントンに招くことも表明している。（ワシントン支局 向井ゆう子、坂本幸信）