天下人・豊臣秀吉…ではなく、その弟・秀長が主人公！これまでになかった視点からダイナミックに描く大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。兄を支え続けた“もう一人の豊臣”にスポットが当たることで映し出される新たな戦国の世界が話題です。そこで歴史家で作家・評論家の濱田浩一郎さんに、ドラマをもっと楽しむための”ツボ”を解説していただきました。

＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…『豊臣兄弟！』視聴者が不穏を予感した冒頭シーンはこちら

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信長に無断で撤兵した秀吉

大河ドラマ「豊臣兄弟！」第19回は「過去からの刺客」。

天正5年（1577）8月、織田信長は上杉謙信を討つために重臣・柴田勝家を総大将にして、軍勢を加賀国に遣わします。

それには滝川一益・丹羽長秀・前田利家・佐々成政そして羽柴秀吉という錚々たる武将が従軍していました。

加賀に乱入した織田軍は加賀の方々の村々を焼き払い、陣を構えますが、この加賀の陣において、秀吉は無断で撤兵（陣払い）してしまいます（『信長公記』）。

勝手な振る舞いに信長は激怒

信長の家臣・太田牛一が著した信長の一代記『信長公記』には、秀吉の勝手な振る舞いに信長は「曲事」と大いに怒ったと記します。



『秀吉と秀長 天下統一の軌跡』（著：濱田浩一郎／内外出版社）

ところで、なぜ秀吉は陣払いしたのでしょうか。

『信長公記』を見てもその理由は書かれていません。

しかし『織田軍記』（江戸時代初期に成立した軍記。著者は遠山信春。史料的価値は高くはない）を見てみると、その理由が書かれています。

勝家との対立が原因か…

同書によれば、勝家と秀吉は日頃から仲が悪かったとのこと（勝家と秀吉が仲が悪いということは大河ドラマではよく描かれがちです）。

よって秀吉は勝家と「威勢をあらそひ」（威勢を争い）帰陣したと『織田軍記』には書かれているのです。

これは「上意」（信長）を伺うことのない勝手な陣払いでした。

同書にも信長は「曲事」と怒り、秀吉の行動に「御立腹」していたと記述されます。

武功を立てることで、信頼回復を狙った

秀吉は信長の怒りに途方に暮れたようですが、信長の信頼を取り戻すため「一忠戦」したいと念願したようです。

秀吉は合戦で武功を立てることにより、信長の信頼回復を狙ったのでした。

『信長公記』にも『織田軍記』にも、この件に関して信長の秀吉に対する処罰は記されていません。

（主要参考文献一覧）

・桐野作人『織田信長』（KADOKAWA、２０１４年）

・濱田浩一郎『秀吉と秀長 天下統一の軌跡』（内外出版社、２０２５年）