プロ野球セ・リーグは17日、3試合が行われました。

首位・ヤクルトは最下位の中日と対戦。2回に古賀優大選手のセーフティスクイズで1点を先制すると4回にも1点を追加。さらにこの回、古賀選手と長岡秀樹選手のタイムリーで5点のリードを広げました。投手陣は松本健吾投手が7回1失点、中継ぎ陣は無失点リレーで中日に勝利しこのカード2勝1敗としました。

DeNAと対戦した巨人は初回、2つのヒットで2アウト1塁2塁を作ると岸田行倫選手がタイムリーを放ち1点を先制します。一方、DeNAは5回に巨人先発の竹丸和幸投手から2アウト2塁3塁を作りますが、蝦名達夫選手がショートゴロで無得点。その後7回から継投に走った巨人の投手陣をつかまえられず完封で敗れました。

広島は両チーム無失点で迎えた7回、阪神先発の才木浩人投手からヒットと送りバントで1アウト3塁のチャンスをつくると野間峻祥選手がタイムリーを放ち1点を先制します。投手陣は先発の岡本駿投手が7回途中無失点、その後はリリーフ陣が1点を守り切り1-0で勝利しました。

＜5月17日セ・リーグ結果＞

◆ヤクルト 5-1 中日

勝利【ヤクルト】松本健吾(5勝)

敗戦【中日】郄橋宏斗(1勝5敗)

本塁打【中日】村松開人3号

◆巨人 1-0 DeNA

勝利【巨人】竹丸和幸(5勝2敗)

敗戦【DeNA】石田裕太郎(2勝5敗)

セーブ【巨人】マルティネス(1勝1敗13S)

◆広島 1-0 阪神勝利【広島】岡本駿(2勝2敗)敗戦【阪神】才木浩人(4勝2敗)セーブ【広島】中粼翔太(1勝2敗5S)