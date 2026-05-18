◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１７日（日本時間１８日）の敵地・エンゼルス戦に先発し、５回まで投げて、４安打１失点、７奪三振の好投で今季２勝目の権利を得た。ここまでは７３球を投げて直球は２７球で割合はわずか３７％。６割超がスライダー、スプリットなど変化球となっている。

エンゼルスタジアムでは自身初登板。今季８度目の登板で、２勝目を狙う。初回のマウンドで１死から「２番・中堅」で先発出場したエンゼルスのＭ・トラウト外野手と初対戦し、右中間に完璧な二塁打を許した。だが、後続を抑えて無失点で切り抜けた。

２回以降はスプリットとスライダーがさえ渡り、２、３回といずれも先頭から２者連続三振で３者凡退。４回は１死からシャヌエルに右前打を許すと、２死二塁からモンカダに右前適時打で１点を返されたが、最少失点で切り抜けていた。

佐々木は試合前時点で今季７試合に登板し、１勝３敗、防御率５・８８。前回１１日（同１２日）の本拠地・ジャイアンツ戦は、５回６安打で６戦連続被弾を含む３失点だった。