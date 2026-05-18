【Bリーグ】5大会連続ファイナル進出！琉球ゴールデンキングス、王座奪還へ。決戦の相手は“今季勝率No.1”長崎ヴェルカ！5/23から横浜アリーナで激突

沖縄サントリーアリーナで歴代最多の8,827人を動員し、熱狂のセミファイナルを制した琉球ゴールデンキングス。その視線はすでに、日本バスケ界の頂点だけを見据えています！

「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」セミファイナル GAME2にて、宿敵・名古屋ダイヤモンドドルフィンズを撃破し、5大会連続5回目となるファイナル進出を堂々決定いたしました。

王座奪還を狙うキングスの前に立ちはだかるのは、今シーズン破竹の勢いでリーグ最高勝率を叩き出した「長崎ヴェルカ」。5月23日（土）から横浜アリーナの地で幕を開ける、歴史的頂上決戦の全容をお届けします。

16日、沖縄サントリーアリーナで行われた「りそなグループB.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」セミファイナル GAME2にて名古屋ダイヤモンドドルフィンズに勝利し、ファイナル進出が決定しました。Bリーグファイナルへの出場は5大会連続5回目となります。

ファイナルは今季リーグNo.1の勝率を誇る長崎ヴェルカと対戦します。ファイナルGAME1は、横浜アリーナにて5月23日(土)14:30 TIP-OFFです。

皆さまとの強い絆、「団結の力」を胸に、チーム一丸となってリーグ制覇を目指します。横浜アリーナをホワイト&ゴールドに染めてキングスと共に戦いましょう。

■長崎ヴェルカ

クォーターファイナルにアルバルク東京、セミファイナルでは千葉ジェッツを破り、初のファイナル進出となった長崎ヴェルカ。攻守の要の#18 馬場雄大選手に加え、NBAでの経験を持つ#14 スタンリー・ジョンソン選手が、強靭なフィジカルで一度乗り出したら止められない突破力を発揮。さらに、高精度の3Pシュートを誇る#5 イ・ヒョンジュン選手が外から射抜くことで、的を絞らせないオフェンスでリーグ初制覇を目指します。



ついにここまで来ましたね！5大会連続ファイナルという圧倒的な王者の風格を見せるキングスと、並み居る強豪をなぎ倒して初の決勝へ駆け上がってきた今季勝率No.1の長崎。これ以上ない最高のシナリオが横浜アリーナで実現します。馬場選手のスピードやジョンソン選手のインサイドを、キングスが誇る「団結の力」でどう封じ込めるのか……今週末は、日本中を揺るがす熱い大決戦をみんなで見届けましょう！GO！KINGS！

■りそなグループB.LEAGUE FINALS 2025-26試合日程



会場：横浜アリーナ

日程：

・GAME1 5月23日(土) 14:30 TIP-OFF

・GAME2 5月24日(日) 13:05 TIP-OFF

・GAME3 5月26日(火) 19:05 TIP-OFF

※2戦先勝方式につき、GAME2終了時に1勝1敗の場合のみGAME3を開催します。