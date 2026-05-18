FIFAワールドカップ2026の日本代表に選出されたFC東京の長友佑都選手が17日、記者会見に出席し、自らの役割について独特な表現で語りました。

39歳の長友選手は、5大会連続のワールドカップ日本代表選出。「その数字よりかはワールドカップで何を残すか。優勝しないと何も残せない」と力強く語ります。

一番大事なことを聞かれ、「チーム一丸、一体感。これがないといい選手が26人集まっても結果が出ない。そこで4大会の経験は必ず生きてくる」と力強くコメント。

また「ピッチに出ても勝負できると思っている」と話した上で、「ピッチ外で約1か月の時間の中で日々いろんなことがある。それを自分はワールドカップの嗅覚を持っている。独特のにおいがあって、僕はそれを嗅ぎ分けて“空気清浄機”のように悪い空気がよどんでいるなと思ったらきれいな空気に浄化できる。空気清浄機の役割ができる」と表現し、報道陣を笑わせます。

さらに、「自分がいることの意味や存在価値は皆さんにワールドカップを通してお見せできると確信しています。長友が入ったことで“賛否両論”があると思いますが、みんなワールドカップ終わる頃には称賛しかないでしょう。それくらい自信を持って魂を持って日本巻き込んで戦いますので、見ていてください」と語りました。